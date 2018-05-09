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深澳電廠再度闖關 建卸煤碼頭需再提環境調查

2018-05-09 20:45聯合報 記者董俞佳╱即時報導

台電深澳擴建案今天再度闖關環保署，到環評大會報告相關疑慮。環評大會歷經近4個小時討論，於閉門會議中，環評委員認為該案問題重重，許多疑慮說不清，不該草率讓該案通過，最後大會決議4點，其中要求台電興建卸煤碼頭、防波堤之前必須提出環境調查，再送環保署審查。外界認為是環評委員對於此案所設下的補破網機制。

台電欲擴建深澳案，於3月14日通過之後，引發外界爭議。不少環評委員不滿，覺得當天委員的疑慮重重，卻未被正視，而當天的環評主席、環保署副署長詹順貴又對外表示，這是一個環差案，而非全新的環評，無法要求退回。環評委員於今天的閉門會議中，同聲砲火隆隆，認為不該讓此案草率通過。

有環評委員質疑，台電說法很多問題充滿疑慮，沒有釐清，是否可以要求他們重新到環保署來報告，還有環評委員認為，許多生態問題包括卸煤碼頭、防波堤等重大地理位置變化都沒有調查，環保署副署長詹順貴建議，不要要求開發單位一直到環保署報告，是否設下任何底線，最後環保署環境保護署綜合計畫科長溫育勇建議可以要求開發單位於興建防波堤、卸煤碼頭之前，進行環境調查。

根據環保署的環評法規，開發單位所做的環境調查，必須再送到環評會議審查，如果環評委員認為不滿意，可以要求提出替代方案，如果沒有替代方案，就不能通過，也不能興建。外界認為是為深澳設下補破網機制。

今天環評大會決議共有4點包括，施工前辦理防坡堤處7站及溫排水排放口一年四季海域生態調查作業，含定期追蹤覆蓋率、種類數、多樣性與珊瑚群聚，調查結果涉及直徑1公尺以上團塊珊瑚需移植者，應詳述每季監測結果及移植計畫。

另外，提出防波堤友善生態環境做法，並降低溫排水對生態影響程度，呈現水下文化資產調查評估，針對地方政府及民眾團體所提電廠定位、開發必要性等都要對外說明。

環保團體要求撤回深澳。記者董俞佳／攝影
環保團體要求撤回深澳。記者董俞佳／攝影
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環評台電碼頭
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