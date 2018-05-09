侯友宜林姿妙共同簽署 拒絕深澳燃煤電廠

2018-05-09 19:59 中央社 宜蘭縣9日電



國民黨籍縣市長參選人今天跨縣市連線，新北市長參選人侯友宜來到宜蘭會林姿妙。聯合報系記者張芮瑜／攝影 分享 facebook 國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往宜蘭，拜會國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，兩人共同簽署拒絕深澳燃煤電廠宣言，希望維護好環境。

林姿妙陣營下午以反對深澳燃煤電廠為主題，在宜蘭五結召開地方座談會，除邀請當地藍營人士參加之外，侯友宜也受邀出席與談。

侯友宜致詞時說，宜蘭好山好水，林姿妙很重視生態保育，他與林姿妙從一開始就反對深澳燃煤電廠，今天特別與林姿妙除共同討論電廠未來可能造成的環應影響，也將共同為民眾的健康把關。

侯友宜強調，宜蘭是一塊寶地，若要蓋深澳燃煤電廠，汙染的風一定會吹到首當其衝的宜蘭，大台北等地區也會受到影響。燃煤一定會有污染，沒有所謂的「乾淨的煤」，但台電卻拿出10年前的生態報告，這是說不通的，一定要以近年報告為主。

他表示，台電要花新台幣1000億元蓋一座燃煤電廠，這才創造0.1％的備用容量；若把這筆錢拿來做產業輔導、補助、節電等措施，只要花幾年就可以做到，根本不需要花1000億元。政府應深思，發展智慧型節電，讓高耗能的產業轉型，不能因為缺電就要蓋電廠。

侯友宜也說，「超超臨界燃煤發電機組」與過去燃煤發電機組相比，污染排放量才降1/10，燃煤勢必會造成空氣污染。所有的能源政策與建設一定要建立在國民的健康之上，政府的能源政策一定要重新思考。

他舉例，過去新北市在更換LED燈一毛錢都沒花，省下來的錢還能補助產業，應要大力推動省電措施，而蓋燃煤電廠，他一定永遠反對。

林姿妙認為，全世界都在淘汰燃煤電廠，台灣卻重啟爐灶。台灣土地很小，呼籲大家共同努力，捍衛健康。她感謝前宜蘭縣長陳定南趕走六輕，但先人雖奠定好基礎，如今卻又要讓深澳燃煤電廠重啟。為了台灣及宜蘭，民眾要共同站出來捍衛環境，拼出宜蘭好生活。

她也說，宜蘭是農業重鎮，生產許多有機、無毒作物，若重啟燃煤電廠，就無法種出有機無毒的蔬菜，呼籲縣民拿出「宜蘭精神」，攜手讓宜蘭這塊土地，維持好山、好水、好健康。