反深澳居民：台電不說健康風險卻只談回饋金

2018-05-09 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台電深澳電廠擴建案，今天再闖環評大會。支持與反對民眾集結環保署展開對戰，雙方壁壘分明。支持民眾主要以瑞濱里等三里為主，他們認為，深澳電廠能為當地帶來工作機會、帶動繁榮與發展；反對方則批評，深澳將惡化當地空氣品質，質疑決策犧牲偏鄉權益，如果深澳如支持者所說的這麼好，不如全台各地都蓋燃煤電廠。

台電、經濟部、能源局等相關單位今天至環保署環評大會報告深澳開發案，會議前，反深澳的民間團體與當地居民在環保署前集結召開記者會，隨後，環保署大門口前來了兩輛遊覽車，支持蓋深澳燃煤電廠的民眾約50至60位陸續下車後，拉起支持蓋深澳燃煤電廠的布條，高喊要煤不要電。雙方各自為陣，並延燒至環評大會現場。

目前當地有17個里已經連署反對蓋深澳燃煤電廠，但有3個里深澳里、海濱里、瑞濱里都有表示支持興建的態度。瑞濱里里長胡長安表示，他過去在煤電廠工作，到現在身體還是很好，沒有什麼煤電會影響健康的問題，他還說，有電廠才有就業機會，環保團體沒飯吃也沒關係，但我們需要工作，政府不能再拖。深澳里里長曾素貞表示，里內70%是漁民，都很歡迎台電來蓋卸煤碼頭，因為這樣可以免去颱風來時，漁船的安全性問題。海濱里里長鄧麗華則說，里民不要燃氣電廠，但也希望台電可以說服大家燃煤電廠，是否無害。50歲的李先生於現場發言時則表示，「我們希望有工作，希望可以養家活口。」

瑞芳區龍山里里長、反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強批評，「看到這些支持的人嗎？這反映的是政府長期漠視偏鄉所帶來的問題」，他說，這個政策分化當地居民情感。陳志強說，瑞芳地區老人最多，他放棄大學教職回鄉選里長，就是因為老人沒人照顧，他說，他沒辦法告訴區內的老人家細懸浮微粒PM2.5對於健康影響有多大，而且沒有一個地方會因為蓋了燃煤電廠，而帶來更繁榮的發展，不然，為何不全台都蓋。

陳志強批評，台電不說明細懸浮微粒對健康的傷害，卻只向這三個支持的里的人說明未來會給多少工程回饋費，還向里長說未來有需求可以提出來，為什麼要犧牲當地人的生活環境，來滿足一個不需要的發電需求，不要蹂躪偏鄉人。另外也有反對民眾表示，他們不是想要燃氣電廠，而是因為政府不給選擇，硬要塞一個燃煤電廠，所以才不得已選擇汙染較低的燃氣。