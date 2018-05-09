新北：核一乾貯水保計畫核發 與核一除役不可混為一談

2018-05-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



台電董事長楊偉甫今天在立法院表示，核一廠除役時間表已明確，乾貯設施必須如期執行，但新北市沒核發水土保持計畫許可。對此，新北市核能安全監督委員會深表疑惑，新北市政府期許核一廠能夠準時除役，但是任何有關除役作業，當然以安全為第一優先考量。

核一廠一期乾式貯存場的水土保持計畫審查，新北市政府農業局於107年2月9日限期台電於107年3月31日前完成補正，台電於107年3月20日將水保計畫送至市府農業局，經農業局審視內容仍與前幾次送審資料一樣，都未依專業審查意見進行補正，因此依「水土保持計畫審核監督辦法」第11條規定，不予核定，將水土保持計畫變更設計退回台電。

核一乾式貯存設施所存放的是用過核燃料(高階核廢料)，為具高放射性物質，與一般廢棄物不同，必需審慎處理，不容任何風險，影響所及非僅止於新北市400萬人口，亦可能擴及大台北地區700萬人口，台電公司應針對市府所提專業意見進行補正，對廠區內的山坡地徹底進行風險檢視，完整改善。

再者，用過核燃料最終處置場或集中式貯存場的選址，一直都沒有具體的進度，當地居民對於「暫存變成永久」的疑慮始終無法消除，又怎麼能放心地讓台電在核電廠內貯放核廢料？