候選人頻轟核電廠選址 李正皓批：不是政治說了算

2018-05-09 16:23 聯合新聞網 綜合報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今在臉書表態「堅決反對核廢料放置新北市」，並批國民黨在馬英九帶領下又開始要核四運轉，又沒有能力處置核廢料，自我矛盾。 聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，將直轄市納入核廢料的選址範圍，引來藍營、及民進黨新北市長參選人蘇貞昌和蘇系立委吳秉叡的抨擊，其中吳秉叡更批評國民黨執政時將核一、核二、核四設在新北，到底「把新北市民當作什麼？」，吳秉叡的這席話卻引來國民黨青年次團草協發起人李正皓指正：核電廠的選址從來不是政治圈說了算。

政院預告的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，其中新北市很可能成為核廢料最終存放地，讓蘇貞昌、侯友宜、朱立倫等人都跳出來要求中央政府再斟酌，蘇系立委吳秉叡更將矛頭指向國民黨、抨擊國民黨「把新北市民當作什麼？」，卻引來李正皓回嗆「你可以挑戰核能的安全、環保，但你挑戰核電廠選址有問題，我只能說真正有問題的是提出這種論點人的智商」。

「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，引來核廢料放新北的爭議，新北市長朱立倫昨強調，絕對不可能接受高階核廢料放在大台北地區。 報系資料照／記者祁容玉攝影 分享 facebook 針對中央即將修法將直轄市納入核廢料終極貯存場地評估範圍，中國國民黨新北市長參選人侯友宜（前中）8日表示，對於核廢料的處理，7年多來，他與台灣電力公司開許多次會議，但台電都沒有答案，不知道把新北市民當什麼。他反對核廢料放新北，這與政治無關。 中央社 分享 facebook

李正皓表示自己有工程背景，對於某些以政治手段處理工程及科學問題的人「容忍度是零」，同時指出核電廠選址會依地質及用電量輸電平衡作為考量，而台灣的東半部想當然耳會第一個被排除在外，也因此適合蓋核電廠的地點只剩下人口相對不密集、且為岩盤地形的北海岸及恆春，而北部用電量又遠高於南部好幾倍，因此綜合評估下，才會在北部設3個核電廠、南部設1個核電廠。

不少政治人物近日頻在核廢料選址地表態，李正皓也直言「核電廠的選址從來不是某些政治人物或團體說了算，而是請國際上專業的核能發電工程顧問公司評估後的科學結論」，李正皓認為，關於核電的安全、環保問題都是可討論的，但若是要猛打核電廠的選址，李正皓酸「有問題的是提出這種論點人的智商」。