親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賄選標準將調整
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

拍照還在比YA? 7種常見動作都會被駭

不當下流老人！這招教你勞退+勞保怎麼領

候選人頻轟核電廠選址 李正皓批：不是政治說了算

2018-05-09 16:23聯合新聞網 綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今在臉書表態「堅決反對核廢料放置新北市」，並批國民黨在...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今在臉書表態「堅決反對核廢料放置新北市」，並批國民黨在馬英九帶領下又開始要核四運轉，又沒有能力處置核廢料，自我矛盾。 聯合報系資料照片
分享

行政院的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，將直轄市納入核廢料的選址範圍，引來藍營、及民進黨新北市長參選人蘇貞昌和蘇系立委吳秉叡的抨擊，其中吳秉叡更批評國民黨執政時將核一、核二、核四設在新北，到底「把新北市民當作什麼？」，吳秉叡的這席話卻引來國民黨青年次團草協發起人李正皓指正核電廠的選址從來不是政治圈說了算。

政院預告的「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，其中新北市很可能成為核廢料最終存放地，讓蘇貞昌、侯友宜、朱立倫等人都跳出來要求中央政府再斟酌，蘇系立委吳秉叡更將矛頭指向國民黨、抨擊國民黨「把新北市民當作什麼？」，卻引來李正皓回嗆「你可以挑戰核能的安全、環保，但你挑戰核電廠選址有問題，我只能說真正有問題的是提出這種論點人的智商」。

「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，引來核廢料放新北的爭議，新北...
「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，引來核廢料放新北的爭議，新北市長朱立倫昨強調，絕對不可能接受高階核廢料放在大台北地區。 報系資料照／記者祁容玉攝影
分享
針對中央即將修法將直轄市納入核廢料終極貯存場地評估範圍，中國國民黨新北市長參選人...
針對中央即將修法將直轄市納入核廢料終極貯存場地評估範圍，中國國民黨新北市長參選人侯友宜（前中）8日表示，對於核廢料的處理，7年多來，他與台灣電力公司開許多次會議，但台電都沒有答案，不知道把新北市民當什麼。他反對核廢料放新北，這與政治無關。 中央社
分享

李正皓表示自己有工程背景，對於某些以政治手段處理工程及科學問題的人「容忍度是零」，同時指出核電廠選址會依地質及用電量輸電平衡作為考量，而台灣的東半部想當然耳會第一個被排除在外，也因此適合蓋核電廠的地點只剩下人口相對不密集、且為岩盤地形的北海岸及恆春，而北部用電量又遠高於南部好幾倍，因此綜合評估下，才會在北部設3個核電廠、南部設1個核電廠。

不少政治人物近日頻在核廢料選址地表態，李正皓也直言「核電廠的選址從來不是某些政治人物或團體說了算，而是請國際上專業的核能發電工程顧問公司評估後的科學結論」，李正皓認為，關於核電的安全、環保問題都是可討論的，但若是要猛打核電廠的選址，李正皓酸「有問題的是提出這種論點人的智商」。

【相關閱讀】

‧蘇：反對核廢放新北 侯：把新北當作啥毀

‧吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼

核廢料核電廠
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

新北：核一乾貯水保計畫核發 與核一除役不可混為一談

2018-05-09 16:24

侯友宜反深澳 綠委問：贊成重啟核四嗎？

2018-05-09 15:38

最毒核廢料在清大？校方澄清校內沒有核廢料

2018-05-09 15:05

深澳燃煤電廠 聯晚明天上午辦座談

2018-05-09 14:46

台電重申 確實需要建深澳

2018-05-09 14:46

侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 14:46

深澳擴建 學者批搞成南北對立

2018-05-09 14:46

影／深澳電廠再闖環評 反對、支持的居民兩方拚場

2018-05-09 14:31

議員要求對深澳電廠表態 林右昌：不要挖洞給我跳

2018-05-09 12:21

核廢料貯存擴及六都 侯友宜：台電是蘇貞昌的豬隊友

2018-05-09 11:42

沒辦法接受評估報告 陳歐珀：無法支持擴建深澳電廠

2018-05-09 11:32

深澳電廠爭議 侯友宜：台電是老縣長的「豬隊友」

2018-05-09 11:16

深澳電廠今再闖環評大會 楊偉甫：台電維持一貫態度

2018-05-09 11:12

經濟部今說明深澳電廠擴建案 詹順貴：不預設任何立場

2018-05-09 11:02

蘭嶼鄉長：核廢沒遷出 就丟回台電

2018-05-09 00:52

新聞眼／8月核廢考卷 總統如何作答

2018-05-09 00:52

核廢遷址 原能會急撤修法預告

2018-05-09 00:52

蘇：反對核廢放新北 侯：把新北當作啥毀

2018-05-09 00:52

原能會核廢草案預告喊卡 費鴻泰：行政院心虛

2018-05-08 22:27

選舉到了原能會自砍草案？ 學者轟：失格、離譜

2018-05-08 20:03

核廢料最終處置場爭議 原能會核廢草案預告喊卡

2018-05-08 19:04

蘇貞昌追加核四預算？張志豪反嗆：國民黨栽贓民進黨

2018-05-08 17:50

吳秉叡批國民黨：蓋核一、二、四在新北 把市民當什麼

2018-05-08 16:49

雙北主張深澳電廠改天然氣 林右昌：風涼話

2018-05-08 15:23

林口電廠汞超標美2倍 新北籲詳實揭露資訊

2018-05-08 14:18

核廢放新北？侯：把新北當啥 蘇：堅決反對

2018-05-08 14:03

核廢放新北？台電：只是擴大對象

2018-05-08 13:57

反深澳？丁守中批柯文哲怯懦不敢表態

2018-05-08 13:27

林口電廠聲稱最先進？新北環保局：汞排放超美標2倍

2018-05-08 12:51

蘇貞昌：候友宜該思考擁核卻無法處理核廢的問題

2018-05-08 12:05

深澳電廠、核廢料 朱立倫：不希望扯上政治

2018-05-08 12:04

蘇貞昌：馬英九喊核四運轉又無力處理核廢是自我矛盾

2018-05-08 12:02
看更多

熱門文章

Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 無名指仍戴戒

2018-05-09 09:42

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局

2018-05-09 00:23

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長

2018-05-08 22:17

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團

2018-05-08 17:45

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？

2018-05-08 17:28

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫

2018-05-08 18:07

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年

2018-05-09 11:08

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪

2018-05-08 20:59

真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖

2018-05-09 10:47

民視缺席協商 斷訊風暴恐擴大

2018-05-09 00:25

九合一選舉戰鼓催 30元賄選標準將調整

2018-05-08 23:29

段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選2020

2018-05-09 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top