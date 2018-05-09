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深澳電廠案拍扳前 環保與挺煤人士場外角力

2018-05-09 16:27中央社 台北9日電

環保署今天下午召開環評大會，將確認是否通過深澳燃煤電廠案，環團在會前呼籲環保署懸崖勒馬、撤回深澳案，但也有新北市瑞芳地區部分民眾表達支持興建深澳電廠。

深澳燃煤電廠環境差異分析案3月14日在環保署環評大會表決下，以一票之差通過審查引起極大爭議，當次會議結論附帶決議，要求經濟部對外公開說明至西元2025年的能源占比燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%目標的逐年配比，並在能源配比路徑下整體考量此案的定位與開發必要性。

環保署今天召開環評大會，經濟部到場說明能源配比，若經環評大會確認通過，環保署就可發出通過深澳電廠案的行政處分函。

環評大會前，環保團體與在地居民自組的自救會到環保署前抗議，要求撤回深澳案、廢止環評，並針對深澳燃煤電廠開發必要性提出質疑。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰批評，台電提供的資料不僅避重就輕，更是用錯誤方式呈現。

洪申翰指出，國際評估電力區域是否平衡都是以「尖峰供電能力」與「尖峰負載」兩項數據比較來評估，但台電及經濟部卻統一用「發電量」少於「用電量」134億度電來呈現所謂的「北部缺電」，這樣的呈現方式不僅不正確也欠缺專業。

此外，洪申翰更說，根據台電官網及正式文件等，北部地區都是指宜蘭、基隆、台北、新北及桃園，並不包含新竹縣市，但台電卻偷偷把新竹縣市算進北部地區。洪申翰批評，新竹縣市本身發電量極少，但卻有用電量極高的竹科，台電如此模糊數據，根本是刻意將北部用電灌水、造成北部電力供需缺口龐大。

在環保團體要求撤回深澳案的同時，瑞芳三里包含深澳、海濱、瑞濱的居民也到場，表達支持深澳燃煤電廠案興建立場，與環保團體及自救會在環保署前形成兩方嚴重對比。

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強表示，民國105年台電舉辦4場說明會，會中全部都在講「協電金」，政府所謂的照顧偏鄉永遠都只是拿點協電金，「政府就是這樣蹂躪偏鄉人、造成偏鄉人對立」。

陳志強說，深澳電廠環評生效後將會提訴願，明天也將到新北市環保局詢問新北市政府願不願意提出行政訴訟，若新北市真的這麼反對深澳電廠，就應該走這程序。

環評台電
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