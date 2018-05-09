深澳電廠擴建案環評 支持和反對者皆到場聲援

2018-05-09 14:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



環保署下午召開環評大會，經濟部與台電到環保署報告深澳電廠擴建案，支持深澳燃煤電廠的三個里民和反對者深澳電廠擴建案的環團皆到場表達立場。