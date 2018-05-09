影／深澳電廠再闖環評 反對、支持的居民兩方拚場

2018-05-09 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台電所提深澳電廠更新擴建案於3月14日通過環評大會，因空氣汙染、海洋生態、保育仍有許多疑慮，引發地方政府與社會爭議，外界砲轟環保署草率讓該環差案過關。經濟部、台電等單位今天下午將到環評大會針對3月14日環評委員以及民間團體所提意見說明，民間團體呼籲，不該再讓此案草率過關。

支持與反對深澳蓋燃煤電廠的瑞芳居民，今天下午在環保署大門口集結，兩方各持己見、各有看法。當地支持蓋深澳燃煤電廠的深澳里、海濱里、瑞濱里居民號召50、60人至現場，高喊他們要燃煤電廠，不要燃氣電廠，與另一方環保團體以及反深澳燃煤電廠自救會壁壘分明，瑞芳區龍山里里長、反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強痛批，政策分化當地居民情感，他說，沒有一個地方會因為蓋了燃煤電廠，而帶來更繁榮的發展。