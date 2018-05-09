影／深澳電廠再闖環評 反對、支持的居民兩方拚場
台電所提深澳電廠更新擴建案於3月14日通過環評大會，因空氣汙染、海洋生態、保育仍有許多疑慮，引發地方政府與社會爭議，外界砲轟環保署草率讓該環差案過關。經濟部、台電等單位今天下午將到環評大會針對3月14日環評委員以及民間團體所提意見說明，民間團體呼籲，不該再讓此案草率過關。
支持與反對深澳蓋燃煤電廠的瑞芳居民，今天下午在環保署大門口集結，兩方各持己見、各有看法。當地支持蓋深澳燃煤電廠的深澳里、海濱里、瑞濱里居民號召50、60人至現場，高喊他們要燃煤電廠，不要燃氣電廠，與另一方環保團體以及反深澳燃煤電廠自救會壁壘分明，瑞芳區龍山里里長、反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強痛批，政策分化當地居民情感，他說，沒有一個地方會因為蓋了燃煤電廠，而帶來更繁榮的發展。
環保團體綠色和平、綠色公民行動聯盟等提出數據佐證，政府蓋深澳燃煤電廠沒有必要性，而且是跟蔡政府的能源規劃政策矛盾相左，綠色和平指出，經濟部資料顯示，2016年燃煤發電量就高達1200億度，依照2025年的用電需求，2016年整體裝置容量已經可以滿足2025年發電需求，若再蓋深澳燃煤電廠，將讓台灣燃煤發電量再淨增加500MB，跟規畫已經是完全是互相矛盾。
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