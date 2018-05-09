台電重申 確實需要建深澳

2018-05-09 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



北部地區年平均供電缺口已達134億度

台灣近5年北部地區電力供應統計資料來源／台電 製表／葉卉軒 分享 facebook

環評大會今天要再審深澳燃煤電廠，台電董事長楊偉甫今日在立法院經濟委員會重申，「確實需要興建深澳燃煤電廠」。他指出，目前北部地區年平均供電缺口已達134億度，再加上既有機組陸續除役退休，因此需要新深澳計畫平衡全國用電。

台電表示，北部地區電力約一成五要靠「南電北送」調度，引發中南部不滿。若不蓋電廠，北部自主供電缺口會越來越大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台電表示，北部地區電力約一成五要靠「南電北送」調度，中南部發電、北部用電，引發中南部不滿。而若碰上地震、風災等突發事件時，影響輸電，北部會陷入高度的供電風險。

楊偉甫說，台電要用最好的技術、最低的排放量、最低的汙染量，打造高效低排的深澳電廠。

楊偉甫表示，而且國內用電持續成長，像2017年用電就比2016再多了47億度電，若不蓋電廠，北部自主供電缺口會越來越大。

台電表示，去年815因天然氣供應突發中斷，造成全台近600萬戶停電後，各界皆關注區域電力供需平衡、自給自足的重要性。調度一般是短期應急的，中南部常反映對「南電北送」的不平。如果未來要增加南電北送，中南部地區會更不滿。

台電指出，根據全台電力供需統計顯示，北部地區（北北基、宜蘭、桃園、新竹）近五年平均用電量高達889億度，但自主供電能力平均僅755億度，等同每年約有134億度用電缺口，全數皆由中南部電廠發電北送支應。北部用電長期仰賴中南部情況下，若碰到地震、風災等突發事件時，恐為北部地區帶來極大風險。

根據台電評估，電廠規劃一般可能要十年，一定要提前預估規劃，大家看現在好好的沒事，自然會容易質疑為何要蓋？但正常國家發展，經濟成長本來用電就隨之成長，再加上極端氣候，用電一直在創歷年新高。如果到時可調度的電力也不夠用，屆時要再蓋電廠也來不及了。