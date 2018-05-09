深澳擴建 學者批搞成南北對立

2018-05-09 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



環保署今召開環評大會，經濟部報告深澳電廠擴建案；圖為深澳燃煤電廠廠址。 聯合報系資料照片 分享 facebook

環評大會今走法定程序 環團將提訴願

環保署今天召開環評大會，其中最受到矚目的是經濟部報告深澳電廠擴建案，究竟今天能否完成法定程序，環保署不預設任何立場。環團指出，這僅是完備深澳電廠擴建的法定程序，當確認法定程序完備後，地方居民及環團將提出訴願表達反對立場。

環保署副署長詹順貴日前表示，經濟部、能源局、台電都應該為現在的執政團隊想一想，對於未來的能源配比路經圖，應該對外說明清楚，否則，即使他在深澳電廠環差會議上投下贊成票，環評通過的正式公文，也不會簽核使之生效。

經濟部代表今天到環保署環評大會，直接與環團、縣市政府、環評委員面對面。詹順貴表示，就看經濟部簡報說明內容，新北市、台北市政府以及公民團體都會派人來聽；至於今天是否能完成整個深澳電廠擴建案的法定程序，使之生效，他則不預設任何立場。

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強表示，在確定完備整個法定行政程序後，他一定會提出訴願，現階段串連當地20位里長，主要都是有地緣關係的里，另外，在當地也進行連署，預計完成5000份連署書，截至昨日為止，已經有1209份，連署反對深澳電廠擴建。

陳志強表示，雖然提訴願不見得能夠絆住深澳電廠動工，但在地區民仍非做不可，此外，他希望新北市政府也能針對此案提行政訴訟。

中研院生物多樣性中心教授陳昭倫表示，深澳電廠案環評報告一定會走完的法定程序，現在外界關心的生態和空汙問題，但鮮少用科學證據去討論，也很少人至當地實地談勘，已經成為政治議題，被打成北部人與南部人的對立，實非全民之福。

他建議，何不利用這次機會把真正的科學證據攤開來釐清，政治少一點、對立也少一點，究竟能源需求如何，生態調查現況如何，拿出所有實證資料，一起討論，把過去大家不願意面對的事情討論清楚，對台灣才有幫助。