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賴清德：能源轉型 減少空汙

2018-05-09 12:11聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

迎接綠能新時代，台灣中油一連兩天舉辦「台灣中油智慧綠能加油站論壇」，邀集產、官、學、研各領域專家參與論壇，共同推動智慧能源轉型

行政院長賴清德在開幕中致詞強調，政府將逐步淘汰柴油與二形程汽機車，2040年後將禁止販售燃油的交通工具，政府的能源轉型政策，就是要減少空氣汙染。

行政院長賴清德(左三)上午與中油董事長戴謙(右三)、行政院發言人徐國勇(左二)及...
行政院長賴清德(左三)上午與中油董事長戴謙(右三)、行政院發言人徐國勇(左二)及經濟部能源局長林全能(右二)等人，共同主持「台灣中油智慧綠能加油站論壇」開幕儀式。記者侯永全/攝影
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中油加油站
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