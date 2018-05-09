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核廢料貯存擴及六都 侯友宜：台電是蘇貞昌的豬隊友

2018-05-09 11:42聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

針對台電接二連三拋出核廢料終極貯存廠擴及六都等政策，國民黨新北市長參選人侯友宜替蘇貞昌抱不平，直言「台電是老縣長的豬隊友」。

侯友宜說，這些明明不對的能源政策，台電缺硬要做，現在發現錯了把它改過來也是件好事，算是功德一件，「按耐就對了」。

另外針對蘇貞昌說核廢料是國民黨留下來的問題，侯友宜說，蘇縣長當過行政院長也當過台北縣長，他也處理過核廢料問題也都沒有辦法解決，這是大家要共同面對的問題。

國民黨新北市長參選人侯友宜上午和台北市議員參選人王致雅拍攝文宣照。記者陳珮琦/攝...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午和台北市議員參選人王致雅拍攝文宣照。記者陳珮琦/攝影
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侯友宜核廢料台電
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