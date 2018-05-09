核廢料貯存擴及六都 侯友宜：台電是蘇貞昌的豬隊友

2018-05-09 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對台電接二連三拋出核廢料終極貯存廠擴及六都等政策，國民黨新北市長參選人侯友宜替蘇貞昌抱不平，直言「台電是老縣長的豬隊友」。

侯友宜說，這些明明不對的能源政策，台電缺硬要做，現在發現錯了把它改過來也是件好事，算是功德一件，「按耐就對了」。