沒辦法接受評估報告 陳歐珀：無法支持擴建深澳電廠

2018-05-09 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



針對擴建深澳燃煤電廠爭議，民進黨籍立委、宜蘭縣長參選人陳歐珀上午表示，沒辦法接受所呈現出來的報告結果，無法支持設立深澳電廠。

陳歐珀強調，他不是反對蓋電廠，而是目前所呈現出來的汙染評估報告結果，確實對當地居民及鄰近地區的影響比較深，讓他無法接受，這件事必須要有更科學專業的評估。