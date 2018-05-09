蘭嶼鄉長：核廢沒遷出 就丟回台電

2018-05-09 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



蘭嶼鄉長夏曼•迦拉牧昨天說，只要政府補償金沒給、核廢料沒遷出蘭嶼，就持續發動鄉民封鎖港口，不讓台電運補物資靠岸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對蘭嶼核廢料貯存場設置、補償金及何時遷出等問題，目前都尚無解答，蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧昨天說，只要政府補償金沒給、核廢料沒遷出，就持續發動鄉民封鎖港口，不讓台電運補物資靠岸。

為解決台東蘭嶼核廢料問題，蔡英文總統前年到蘭嶼與島上達悟（雅美）族居民座談，允諾行政院組成蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組，釐清真相。不過，調查結果未出爐，核廢料也未遷出蘭嶼，島上居民認為，政府一直拖延，連補償金也沒下文，夏曼．迦拉牧表示，「如果核廢料沒有遷出，就丟回台電！」

「蔡政府轉型正義講歸講，到現在都沒作為。」夏曼．迦拉牧說，政府和台電對核廢料到現在都沒有積極處理，不要因為島上居民沒有發聲，政府就可以糊弄過去，只要補償金沒給、核廢料沒遷出，會延續去年七月以來的封港行動，不讓台電運補，阻止進行廠區檢整或材料更新。

成員較多青年的蘭嶼蘭恩文教基金會，昨天由執行長瑪拉歐斯出面表示，蔡總統有誠意解決蘭嶼核廢料問題，期待真相委員會及轉型正義委員會，但是台電和原能會有無跟上是很大的問題，目前島上居民對於蔡總統的承諾已開始有反彈，況且蘭嶼核廢料補償條例送去立法院，民進黨團未排入優先法案，變成總統的承諾和立法院的動作有差距。

瑪拉歐斯說，島上居民都希望核廢趕快遷出，政府也應趕快補償，總統就算已經道歉，地方上仍極度不滿，政府承諾一直跳票，叫人如何接受。