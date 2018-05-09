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新聞眼／8月核廢考卷 總統如何作答

2018-05-09 00:52聯合報 本報記者林政忠

台電蘭嶼核廢貯存場。 圖／聯合報系資料照片
台電蘭嶼核廢貯存場。 圖／聯合報系資料照片
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核能議題再度點燃遍地戰火，國民黨和民進黨都曾執政，核廢料不是最近才從天上掉下來的問題，核去核從，是藍綠要共同面對的「歷史共業」。

轉型正義意識高漲，前年八月一日「原住民日」，蔡英文總統公開向原住民族道歉，並承諾「核廢料遷出蘭嶼將列為優先議題」，兩年多來，蘭嶼人對抗台電核廢料的身影頻傳。距離蔡總統任內第三個原住民日剩下不到一百天，民進黨政府要如何兌現承諾？

面對承諾期限，行政院原能會日前預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，不僅被質疑為新北市量身訂作，更牽扯複雜的選舉角力；原能會官網昨天默默撤下修法預告，以為暫時擱置爭議，卻無法務實解決問題。

「非核家園」已是政府確立的目標，這不只是民進黨的難題，而是全民要共同面對的議題。問題是，各縣市都不願自己家鄉變成充斥核廢料的「核廢家園」，大家都希望有電可用，但沒有人希望與核為鄰。

在鄰避效應和選票考量下，除非核廢料有更好的去處，否則短期間問題難解，核廢若淪於政治人物的口水議題，非核家園只會瀰漫核廢烽火。

非核家園不能只有口號，要有更具體的時程和方法，否則核廢料問題就像一張沒有作答的考卷，永遠都會逼執政者交出答案。

核廢料民進黨原住民
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