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核廢遷址 原能會急撤修法預告

2018-05-09 00:52聯合報 記者董俞佳沈婉玉葉卉軒林河名／台北報導

行政院發言人徐國勇昨天表示，直轄市人口稠密，不適合當作核廢料的預設場址。 圖／聯...
行政院發言人徐國勇昨天表示，直轄市人口稠密，不適合當作核廢料的預設場址。 圖／聯合報系資料照片
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原能會日前預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，被指是「為新北市量身訂作」，引發新北市反彈後，原能會昨悄悄在官網撤下預告，放射性物料管理局長劉文忠隨後證實，該草案不預告了，理由是「地方政府誤解太大」。

至於何時會再預告？劉文忠說，會再開相關會議研修，目前無時間表。台電公司發言人徐造華表示，尊重原能會的決定。

行政院發言人徐國勇指出，直轄市人口稠密，不適合當作核廢料的預設場址，因此，原能會把草案撤下。

原能會五月一日上網預告相關草案，除納入高階放射性廢棄物，主管機關、選址機關改為經濟部，並擬將候選場址從複數下修為一個就可啟動遴選作業，相關回饋金則提高一倍到一百億元，直轄市也納入被選址範圍。

昨天下午該草案從原能會網站撤下，劉文忠受訪指出，該草案不預告。他說，先前有找專家學者、台電公司、經濟部代表，根據國外以及選址經驗等進行草案研修，因為新北市政府誤解太大，恐會造成社會更大爭議，決定先撤除該預告。

至於為何不在討論草案前就找地方政府研商，劉文忠說，當時就是擔心找地方政府會被認為量身訂做，因此沒有找。

不過，原能會前天才說草案沒有預設場址的餘地，並且經過專家學者嚴密討論。據了解，原能會昨突然收到政府高層要撤除草案的指令，內部也震驚不已。

清華大學原科中心主任葉宗洸認為，撤下預告非常離譜，該草案是經專家學者討論後的結果，現在受地方壓力撤掉，將嚴重傷害原能會公信力。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申瀚說，核廢料如何處理本來就是核電使用中最困難的事情，任何過度樂觀、自信的草案，都容易出現自我矛盾，這是使用核電本身就須面對的問題。

台電董事長楊偉甫強調，沒有特殊立場，沒有特定對象。不會因為修行政命令，就選定新北市作為核廢料最終場址。

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