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選舉到了 原能會自砍草案？ 學者轟：失格、離譜

2018-05-08 20:03聯合報 記者董俞佳╱即時報導

原能會日前上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，外界直指是「為新北市量身訂作」。不過，原能會卻罕見於官網中撤除預告，放射性物料管理局局長劉文忠證實，該草案不預告，理由是地方政府誤解太大。對此，外界認為，是蔡政府憂心影響年底新北選情，民間團體與學者則同聲批評，原能會失格、離譜至極。

原能會5月1日所預告的草案除納入高階放射性廢棄物，將條例名稱拿掉「低」字，主管機關、選址機關也改為經濟部，更擬將候選場址從複數下修為一個就可啟動遴選作業，相關回饋金則是提高1倍到100億元，其中，直轄市也納入被選址範圍。

不過，新北市政府昨天反彈直指這是本末倒置，藍委還批評是「為新北市政府量身訂做」，今天下午原能會悄悄地從官網上撤掉這個草案，外界疑惑是網站問題還是什麼原因。

原能會放射性物料管理局局長劉文忠稍早證實，該草案不預告。劉文忠說，之前有找專家學者、台電公司、經濟部代表，根據國外經驗以及選址經驗等進行草案研修，不過，現在因新北市政府誤解太大，恐怕會造成社會更大爭議，因此決定先將該預告撤除。至於未來該草案何時在預告，劉文忠說，會再度召開相關會議研修，目前期程還未定。

主管機關預告草案之後，卻又臨時撤除草案，於過去十分罕見，記者詢問為什麼不於討論草案之前就找地方政府共同討論，減少疑慮？劉文忠說，當時是擔心找地方政府，會被認為是量身訂做，因此才沒有找地方政府。不過，外界質疑是因為年底大選，深澳空汙問題已經延燒，若再加上核廢議題，會衝擊新北選舉。

對此，核能流言終結者創辦人黃士修批評，這個作法(指原能會撤除草案)實在很蠢，也是公關操作的大忌，自己撤掉草案不是代表「作賊心虛？」他認為，原能會的草案內容並沒有錯，核廢料也是應該要面對的問題，這只反映一件事情，就是「選舉到了」，一切都政治性考量。

清華大學原科中心主任葉宗洸教授則批評「離譜、非常離譜」，他說，他接觸過全世界這麼多的核能管制機關，從來沒有說預告、公告一個草案，再自行撤掉的。他說，這個草案是經過專家學者討論之後的結果，現在受到地方首長壓力卻又撤掉，這種屈從於政治壓力所做出的決定實在非常不妥當，將大大傷害原能會的公信力。

原能會自行撤除草案，讓外界認為是打臉自己，綠色公民行動聯盟副秘書長洪申瀚表示，核廢料如何處理本來就是核電使用中最困難的事情，任何過度樂觀、自信的草案，都容易出現自我矛盾，這是使用核電本身就必須面對的問題。

原能會
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