核廢料最終處置場爭議 原能會核廢草案預告喊卡

2018-05-08 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



原能會日前上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，外界直指是「為新北市量身訂作」。不過，原能會卻罕見於官網中撤除預告，放射性物料管理局局長劉文忠證實，該草案不預告，理由是地方政府誤解太大。

該草案除納入高階放射性廢棄物，將條例名稱拿掉「低」字，主管機關、選址機關也改為經濟部，更擬將候選場址從複數下修為一個就可啟動遴選作業，相關回饋金則是提高1倍到100億元，其中，直轄市也納入被選址範圍。

不過，新北市政府昨天反彈直指這是本末倒置，藍委還批評是「為新北市政府量身訂做」，今天下午原能會悄悄地從官網上撤掉這個草案，外界疑惑是網站問題還是什麼原因。

原能會放射性物料管理局局長劉文忠稍早證實，該草案不預告。劉文忠說，之前找專家學者、台電公司、經濟部代表，根據國外經驗以及選址經驗等進行草案研修，不過，現在因新北市政府誤解太大，恐怕會造成社會更大爭議，因此決定先將該預告撤除。至於未來該草案何時在預告，劉文忠說，會再度召開相關會議研修，目前期程還未定。

主管機關預告草案之後，卻又臨時撤除草案，於過去十分罕見，記者詢問為什麼不於討論草案之前就找地方政府共同討論，減少疑慮？劉文忠說，當時是擔心找地方政府，會被認為是量身訂做，因此才沒有找地方政府。他重申，選址條例無預設立場。