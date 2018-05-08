核廢料選址草案挨批 原能會：研擬修正

2018-05-08 19:48 中央社 台北8日電



原能會公告的核廢料選址草案，把直轄市納入選址作業範圍，引起地方政府不滿，原能會今天表示，為了避免外界疑慮，將找專家及相關單位討論，研擬修正爭議內容。

原子能委員會因應地方制度法修正及直轄市改制等因素，加上核廢料選址一直無法順利推行，因此提出「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，並在1日對外公告，向各界徵求意見，其中，草案內容把直轄市納入選址作業範圍，引起地方縣市政府不滿。

原能會放射性物料管理局長劉文忠今天向中央社記者說，草案公告後，聽到外界很多不同的聲音，造成地方政府的誤解，為了避免不必要疑慮，將重新審慎檢討草案內容，做出調整。

劉文忠說，草案中把直轄市納入核廢料選址作業範圍，外界爭議最大，之後將找經濟部、台電公司及專家學者一同召開會議，研擬如何修正才能確保法案符合各界需求。

劉文忠也重申，未來選址作業將以公正的組織體、公開參與程序及客觀的標準辦理，並未預設任何場址地點。

另外，有關核二2號機再轉審查案，台電公司今天已經送出書面答覆給行政院原子能委員會，原能會指出，將確認答覆內容是否有釐清審查小組提出的問題，假使仍有問題，不排除再開審查會議或到現場視察。