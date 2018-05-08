雙北主張深澳電廠改天然氣 林右昌：風涼話

2018-05-08 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議員秦鉦今天在市政總質詢時，要求市長林右昌針對深澳電廠擴建案表態，林右昌表示，新北市與台北市都主張深澳電廠改用天然氣發電，根本都是在說風涼話。因為如使用燃氣，管線勢必得經過基隆市中心，基隆市會被「開膛剖肚」，他反對任何傷害基隆市的方案。

林右昌表示，雙北說不要燃煤的前提是用天然氣，但深澳灣腹地太小無法設置天然氣接收站，若要燃氣，管線就只能從基隆經過，基隆將是最大的受害者，他批「台北市、新北市都在說風涼話」。

市府說明，根據台電的評估報告，深澳電廠若要改為燃氣發電，因深澳腹地不足興建燃氣電廠，得從協和電廠開始布設管線，管線走海路的話，全長22.44公里的A路徑，管線拉到基隆嶼必須經過基隆區漁會專用權水域，還會經過基隆嶼保護礁禁漁區及瑞芳保護礁禁漁區再到深澳。

而全長16.7公里的B路徑，則得經過外木山漁港、基隆港主航道、正濱漁港、八斗漁港、望海巷漁港、及近海的漁業保育區等，基隆港外的水深從30公尺到100公尺，天然氣管線要埋在海床下，工程難度高，且經費恐非常龐大。