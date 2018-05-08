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核廢料選址 朱立倫蘇貞昌侯友宜反對設新北

2018-05-08 16:02中央社 新北8日電

新北市長朱立倫(中)指出不論是深澳電廠、核廢料等，不希望中間扯上任何政治與政黨。...
新北市長朱立倫(中)指出不論是深澳電廠、核廢料等，不希望中間扯上任何政治與政黨。聯合報系記者王敏旭／攝影
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中央擬修法將直轄市納入核廢料終極貯存場地評估範圍，新北市長朱立倫、民進黨新北市長參選人蘇貞昌及國民黨新北市長參選人侯友宜，都表達堅決反對設在新北市的立場。

朱立倫上午主持市政會議，聽取輿情分析行政院日前上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，除納入高階放射性廢棄物，也將條例名稱拿掉「低」字，主管機關、選址機關也改為經濟部。

朱立倫說，條例的修正內容是非常嚴重的事情，草案內容還包括最終處置設施選址規定，納入直轄市為選址作業範圍，有專家學者認為是「為新北市量身訂作」，但新北市府堅持核能安全的立場始終一致。

他強調，原能會不可以矇混過關，這無關回饋金，也無關政黨。中央政府不可以針對不同政黨，做這樣的事情，應該公開透明解決核廢最終處置場，不可以偷渡，大台北地區將近700萬市民絕對不接受將核廢料最終處置場設置在新北市，或放置在核一廠、核二廠原廠址，「先進國家沒有這樣做」，新北市絕對無法接受。

在主持社會局記者會後，朱立倫受訪再度重申，條例修正草案在擬定過程完全沒有與新北市協調，並希望中央一定要以開放透明的態度與新北市政府、市民溝通。否則，他相信新北市及周邊台北市、基隆市都是沒有辦法接受的。

蘇貞昌上午到金寶山參加盧修一20週年追思會後表示，民主進步黨反核，中國國民黨擁核，大家都知道。

蘇貞昌說，對於核廢料問題，他當台北縣長時，就堅決反對設置在台北縣，以目前台灣的情形，他也不相信有哪個地方，可以容許設置核廢料處置場。因此，他未來如當新北市長，一定堅決反對核廢料放置新北市，這個態度絕對堅持。

蘇貞昌並指出，因為核電，過去的政府把低放射線廢棄物處置場設在蘭嶼，成為蘭嶼民眾的痛，到今天還無法解決。

同時，蘇貞昌說，現在國民黨在前總統馬英九的帶頭下，又開始說要核四運轉。這樣要核能發電，又沒有能力處置核廢料，他很想知道侯友宜對國民黨這樣自我矛盾的政策，到底是怎麼想的。

侯友宜早上前往板橋區慈惠宮參拜，慶祝媽祖誕辰，受訪時表示，對於核廢料的處理，7年多來，他與台灣電力公司開許多次會議，但台電都沒有處理，也沒有交代，不知道把新北市民當什麼。

侯友宜指出，堅決反對將新北市作為核廢料終極貯存場，他會儘快擬一份承諾書，請所有國民黨的新北市議員參選人簽字，大家都要保證，絕對不會同意將新北市做核廢料的終極貯存場。

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