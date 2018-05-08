林口電廠汞超標美2倍 新北籲詳實揭露資訊

2018-05-08 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／新北報導



為興建深澳電廠護航，台電以林口電廠為樣板，聲稱打造世界第一流的電廠，新北市環保局指出，對比國際間最先進的排放標準，林口電廠排放管道（俗稱煙囪）重金屬含量檢測結果，部分管道重金屬汞排放量，超過美國標準近兩倍，對台電而言，無疑是自打嘴巴。 台電林口電廠機房建物外觀。本報資料照／記者潘俊宏攝影 分享 facebook

在環評大會即將再次舉行前夕，新北市環保局表示，希望環保署能發揮全國最高環保機關的專業價值，要求台電做最清楚的說明，勿為單一案件喪失環評的初衷。

環保局指出，由於台電聲稱深澳燃煤電廠採用日本技術，會是世界最先進的 ，燃煤發電所產生的空氣污染，除了PM2.5、硫氧化物外，還有重金屬及戴奧辛等對人體有害物質，這都是燃氣中所不會產生的。以重金屬為例，將各先進國家的排放標準進行比對，發現日本在排放管道重金屬汞的標準(8μg/Nm3)比台灣(5μg/Nm3)還寬鬆，換算成美國標準的單位後，日本標準(23.2*10-6 g/度)超過美國標準(1.36*10-6 g/度)20倍有餘，國內標準(14.5*10-6 g/度)超過10倍，以世界最先進的標準而言，台電所憑據的標準都明顯不足。

環保局指出，以美國汞暨有毒氣體排放標準(MATS，Mercury and Air Toxics Standards)比較，林口電廠檢測兩部機組汞排放量，其中有一個管道測值(2.61*10-6 g/度)超出美國標準(1.36*10-6 g/度)。

環保局表示，根據醫學研究，煤灰的重金屬如鉛、鎘、汞、砷，會影響人體的腦、心、腎、肺、智商等功能，增加罹患胃癌、貧血和肺癌的風險，煤灰污染若擴大影響到農漁牧業，未來就會透過食物鏈，回頭危害國人健康，台電應該誠實面對及回應外界對於深澳燃煤電廠的擔憂，將燃煤電廠運轉對民眾健康所可能產生影響及健康風險逐一揭露，提出更完整數據，評估替代方案。