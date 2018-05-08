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核廢放新北？侯：把新北當啥 蘇：堅決反對

2018-05-08 14:03聯合晚報 記者張曼蘋祁容玉╱新北報導

國民黨市長參選人侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮，參加媽祖遶境並點起馬炮，現場大批進香民眾圍觀拍照。被問到新北市未來可能將成核廢料最終處置場，侯友宜聽完先是嘆一口氣，接著臉色凝重地說，台電這些年一直都沒有做個交代，「真的不知道把新北市當作啥毀（什麼）？」

侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮參拜。 記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮參拜。 記者張曼蘋／攝影
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侯友宜表示，在這七年任職副市長期間，與台電開過多次會議，要求台電必須找出核廢料最終處置場所，新北市只是暫存，但台電都沒有做任何交代，根本沒有誠意解決。

至於有綠營議員質疑議題已泛政治化，侯友宜無奈地說，跟台電說了七年多，都沒有辦法給一個答案，「這個跟政治哪有什麼關係？台電應該要清楚告訴新北市民，核廢料到底要放在哪裡？總是要說清楚，都不說也都不做，新北是怎麼受的了？」

行政院預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，將直轄市納入選址範圍，挨批是替新北市量身定做，新北市長朱立倫今天在市政會議表達嚴正立場，強調市府和大台北近700萬市民，絕對不可能接受高階核廢料放在大台北地區。

朱立倫說，媒體專家已經點出，這就是針對新北市，大台北將近700萬市民絕對不可能接受核廢最終高階處理場放在大台北地區。

朱立倫強調，這個這跟政治、跟政黨更沒有任何關係，新北市堅持核能安全問題，堅持核廢一定要去除，從頭到尾立場非常一致，核廢問題應窮一切之努力來解決，但不可以把核廢放在大台北地區、都會區裡面，更不可以放在核一、核二原來廠址裡面，想要偷渡、蒙混過關。

此外新北市府也決定反對核一、核二廠作為核廢料終極貯存場所，反對蘭嶼的低階核廢料運回核一、核二貯存。核一核二廠除役後的高低階核廢料應儘速從新北市移除，新北市不會因為修法提高回饋金，罔顧市民安全。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 記者游明煌／攝影
民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 記者游明煌／攝影
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【記者施鴻基╱新北報導】蔡政府先後在新北市投入深澳電廠燃煤以及核廢料的問題，讓民進黨新北市長參選人蘇貞昌處境越來越艱難。蘇貞昌今天在臉書表示，民進黨反核，國民黨擁核，大家都知道。他當台北縣長就堅決反對核廢料設置在台北縣，以目前台灣的情形，他也不相信有哪個地方可以容許設置核廢料處置場。

他強調當新北市長一定堅決反對核廢料放置新北市！這個態度絕對堅持。因為核電，過去政府把低放射線廢棄物處置場設在蘭嶼，成為蘭嶼居民的痛，迄今無法解決。

但蘇貞昌質疑，國民黨如今在前總統馬英九帶頭下又開始說要核四運轉。要核能發電，卻又沒能力處置核廢料，「我很想知道侯友宜先生對國民黨這樣自我矛盾的政策，到底是怎麼想的？」

核廢料台電侯友宜蘇貞昌
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