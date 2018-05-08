核廢放新北？台電：只是擴大對象

2018-05-08 13:57 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



行政院預告核廢選址辦法修正草案，將直轄市納入範圍，被外界解讀為「替新北市量身訂作」。對此，台電董事長楊偉甫今日強調，沒有特殊立場，也沒有特定對象。不會因為修行政命令，就選定新北市作為核廢料最終場址。

台電盼核廢料處理問題可以妥善解決。 台電公司／提供 分享 facebook

楊偉甫表示，原能會修改規範，主要目的是讓更多包括直轄市的地方政府， 可以參與適合場址選址，沒有預設對象，只是擴大對象。

楊偉甫說，現在不是只有新北市是直轄市，還有其他的直轄市，只要地質調查結果有適合，且在地居民同意，以及地方政府支持下，都可以作為選項。

此外，針對深澳案明日（周三）將再闖環評大會，楊偉甫表示，外界關注新深澳電廠的重金屬、戴奧辛影響，台電公司努力兼顧穩定供電與環境保護等目標，並希望與各界共同努力維護空氣品質，降低汙染排放。

台電進一步說明，針對汞含量部分，現行皆從燃煤採購源頭要求，購煤合約明文規範含汞量不得超過每公斤0.12毫克，比日本磯子電廠的0.15毫克更低。電廠也採用高效率空汙防制設備，新深澳計畫更將使用兩套環保除塵設備，重金屬排放不僅將符合我國國家標準，亦符合美國汞暨有毒氣體排放標準（MATS, Mercury and Air Toxics Standards）。

戴奧辛部分，依興達及台中電廠之戴奧辛檢測結果均遠低於固定汙染源排放標準每標準立方米1.0奈克毒性當量（ng-TEQ/Nm3），符合現行管制標準。

楊偉甫並承諾，為了瞭解空汙對居民健康的影響，台電公司將於新深澳電廠營運前完成周邊居民健康風險評估。另一方面，針對外界質疑本案環差報告未包括重金屬及戴奧辛評估，台電說明，本案95年環評時依法無須進行評估，但將來也會進行重金屬與戴奧辛模擬評估。