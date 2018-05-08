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影／直轄市納核廢選址 台電董座：無特定立場對象

2018-05-08 12:30經濟日報 記者葉思敏╱即時報導

原能會日前預告修正「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，將直轄市納入核廢料候選場址，對此，台電董事長楊偉甫今(8)日回應，原能會修法，沒有特定立場和對象，只是希望廣納候選場址，尋求社會共識。

原能會廢棄物核廢料
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