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納核廢料最終處置場？侯友宜：台電把新北當啥毀！

2018-05-08 09:39聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

侯友宜參拜後受訪。記者張曼蘋／攝影
侯友宜參拜後受訪。記者張曼蘋／攝影
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國民黨市長參選人侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮，參加媽祖遶境並點起馬炮，現場大批進香民眾圍觀拍照。被問到新北市未來可能將成核廢料最終處置場，侯友宜聽完先是嘆一口氣，接著臉色凝重地說，台電這些年一直都沒有做個交代，「真的不知道把新北市當作啥毀？」

侯友宜參拜後受訪，他表示，在這七年任職副市長期間，與台電開過多次會議會議，要求台電必須找出核廢料最終處置場所，新北市只是暫存，但台電都沒有做任何交代，根本沒有誠意解決。

至於有綠營議員質疑議題已泛政治化，侯友宜無奈地說，跟台電說了七年多，都沒有辦法給一個答案，「這個跟政治哪有什麼關係？台電應該要清楚來告訴新北市民，核廢料到底要放在哪裡？總是要說清楚，都不說也都不做，新北是怎麼受的了？」

有媒體追問，對手蘇貞昌今天要去金山參加盧修一博士20週年紀念追思會，是否擔心當年一跪成扭轉選情關鍵？侯友宜則說，「這我沒什麼意見啦，我也沒有什麼特別想法。」

最後被問到前新北市副市長陳伸賢昨日出席蘇貞昌活動，侯友宜笑笑地說，「伸賢是我的好朋友，不要給朋友為難。」他還強調，陳伸賢也會給他支持，「相信大家都是好朋友，這沒有問題。」

侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮參拜。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天上午赴新北市板橋慈惠宮參拜。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜台電核廢料
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