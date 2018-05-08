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核廢場址不再排除直轄市 為新北量身訂作？

2018-05-08 00:07聯合報 記者董俞佳魏翊庭祁容玉施鴻基／連線報導

原能會預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，外界質疑為新北市量...
原能會預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，外界質疑為新北市量身訂作，成為2018選戰議題。圖為蘭嶼核廢貯存場。 圖／蘭嶼貯存場提供
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行政院日前上網預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，除納入高階放射性廢棄物，將條例名稱拿掉「低」字，主管機關、選址機關也改為經濟部，更擬將候選場址從複數下修為一個就可啟動遴選作業，相關回饋金則是提高一倍到一百億元，其中，直轄市也納入被選址範圍，外界直指是「為新北市量身訂作」。

地方大反彈！

由於深澳電廠通過環評後，新北市生態、環境及空汙等問題首當其衝，而「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案出爐，新北市因有核一、核二廠，且部分未來將要除役，原廠址是否已被規畫為高階放射性廢棄物的最終貯置場，更是引起關注，新北市府昨天強烈反彈。

這項草案預告後，由於討論過程未通知新北市參與，副市長李四川深表不滿。新聞局長張其強說，核廢料最重要是「安全、安全和安全」，其中沒有金錢，而且最終貯置場所位置，須由社會公開透明討論，安全是唯一考量，新北市任何地方都不提供永久貯放。

原能會：沒預設場址

原能會昨天回應說，根據草案，選址小組成員，專家學者人數不得少於五分之三，提出建議候選場址後，台電必須提出場址設置規畫書，先與地方政府及議會協議，經議會議決同意設置或經公民投票通過，始得核定為候選場址。根據草案選址作業，須徵得地方政府、議會及民眾同意，具有選址的否決權，原能會沒有預設場址的餘地。

原能會指出，各國選址作業都有配套回饋或獎勵措施，以求處置設施與場址所在地共存共榮。這是參考南韓中低放射性核廢料最終處置場選址成功案例，才修正設置與營運回饋金各五十億元，共計一百億元，希望能順利完成選址作業的目標。

根據行政院五月一日預告相關修正草案，納入高放射性廢棄物最終處置計畫，改名為「放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」。草案將選址主管機關由原能會改為經濟部，且考量地方政府改制後，很多直轄市所屬轄區並非高人口密度地區，原本被排除於候選場址外的直轄市，納入其中。

相關回饋金更從五十億元提高至一百億元，另為強化地方參與選址，還增加「選址作業配套獎勵措施」，主管機關可由核能發電後端營運基金提撥場址調查評估獎勵金、自願場址獎勵金及選址協議獎勵金等。

這次也修正為高放射性跟低放射性都採各僅需一處場址，並新增選址作業因故中斷，為盡早選定場址，新增選址作業回頭機制，但選擇場址則不得違反原住民族意願。

廢棄物原能會
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