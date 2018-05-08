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柯文哲：深澳電廠蓋下去 3年降汙努力被抵銷

2018-05-08 00:14聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

深澳燃煤電廠爭議不斷，台北市長柯文哲昨天赴台北市議會專案報告表示，深澳電廠重啟後，確定的是台北市過去三年為了降低ＰＭ2.5的努力會被抵銷，現在最大的問題是能源政策可不可靠，空汙代價是不是一定要付出，台電的模擬報告也欠缺對民眾健康影響的分析報告，台電都應該要再說得更清楚。

台北市長柯文哲（左）昨天在台北市議會專案報告表示，深澳電廠重啟後，確定會抵銷北市...
台北市長柯文哲（左）昨天在台北市議會專案報告表示，深澳電廠重啟後，確定會抵銷北市過去三年降低PM2.5的努力。市議員王鴻薇（中）強烈質疑其立場。 記者余承翰／攝影
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柯文哲表示，整個北台灣的電力供應，台電到現在也還是講不清楚，如核一、核二是否按照時程關掉？另外燃油、燃氣、燃煤機組變更？南電北送網路是否可靠、效益如何？台灣能源政策有無清楚圖像？

他還說，無論台電或中興大學教授的模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後會惡化台北市空氣品質；並質疑，台電環評差異報告並未做重金屬、戴奧辛分析報告，也未報告北台灣人民健康風險；台電還是要講清楚未來能源政策、深澳電廠增加的空汙，才能決定增加空汙是必要承受嗎？

深澳電廠成為今年北部選戰重要議題，圖為深澳電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭...
深澳電廠成為今年北部選戰重要議題，圖為深澳電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。 圖／聯合報系資料照片
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不過，台北市議員王鴻薇質疑，市府環保局上周送到議會的專案報告內容，白紙黑字提到建議台電要評估提出替代方案，但昨天無論是專案報告的簡報檔或柯文哲口頭報告對「替代方案」都隻字未提，質疑民進黨近來正在討論北市長是否禮讓，柯文哲態度才會龜縮，真是「尚書大人，好機靈」。

對此，柯文哲說，他一向很誠實，深澳電廠只要蓋下去，過去努力就全部回不來，但不清楚供應的電量，這個就要討論。北市環保局則表示，身為幕僚單位，已將深澳相關分析報告提交給市長。

議員追問，到底對深澳電廠是支持或反對？柯文哲未正面表態，只說這問題太專業，必須要有充足資訊。

民進黨籍市議員阮昭雄反問，難道其他政治人物資訊就充足？柯文哲脫口說，「那都亂講話」。

台電柯文哲深澳電廠
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