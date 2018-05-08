蔡總統：核一核二若出事 北部全癱瘓

2018-05-08 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



蔡英文總統接受台視專訪表示，核電有後端處理的問題，核廢料的成本更是天價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統接受台視專訪表示，核電有後端處理的問題，核廢料的成本更是天價，花了錢可以處理也就罷了，「但沒有，核廢料無處去，才是真正的問題所在。」因此，在比較成本時，不要忘了，成本設算是不一樣的。

蔡總統說，首都在核電廠跟潛在核災範圍之內，全球就只剩下台灣，核電廠一旦發生事情，周邊至少三十里都會受影響，大都是台灣北部人口最稠密的、大概五百萬、六百萬人口的地方。一旦核電廠比如核一、核二發生問題，整個北部都癱瘓，「這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險」。

蔡總統說，達成「二○二五非核家園」是很大挑戰，政府把所有發電能量做了總檢查，台電也把將來新的機組，或者是設備更新，還有新能源的出現等放進去了。現在看起來，如果政府按照這個計畫執行，應該沒有所謂缺電的問題，可以穩定地供電。

蔡總統指出，大家現在都是用傳統的角度來看電力供給問題，事實上，很多新科技的出現，讓將來在使用電的效率上，或者整體電的調度，會有很多很多的新方法與空間，所以雖然發電量就是這樣，但產生的效益會更大。新的想法、新的設計都會出現，加上將來整個智慧電網還有智慧電表的出現，會讓用電的方式更聰明，而且更節省。