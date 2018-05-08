台電明再提深澳電廠報告：空汙物增量在限值內

2018-05-08 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



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台電欲開發深澳燃煤電廠，前陣子以一票之差通過環評大會，引發外界爭論。依當初決議，台電須再向環評大會進行相關報告，環保署才會簽核公文，台電預計明天將針對環委所提各項疑慮進行說明。但根據環評相關規定，若台電報告不清、委員認為疑慮仍多，環委仍可要求台電持續報告。

外界聚焦深澳電廠恐惡化北台灣空氣，台電書面報告說，模擬結果顯示空汙物增量濃度，可符合縣市空汙物增量限值，對北北基空氣不會產生嚴重影響。

其中，臭氧最大小時增量為每立方公尺一點四二八微克，發生於基隆市；臭氧最大八小時平均增量為一點二微克，發生於台北市；懸浮微粒日平均最大增量為每立方公尺一點九四五微克，發生於新北市；細懸浮微粒廿四小時平均最大增量為一點九三三微克，發生於新北市。台電強調，都在容許增量限值內。

另外界質疑深澳燃煤電廠將惡化觀光景點九份，台電指出，模擬結果也顯示九份地區的增量濃度值，細懸浮微粒廿四小時的最大增量濃度是每立方公尺一點二微克，年平均增量濃度是每立方公尺零點零零八微克，對當地的空氣品質跟居民影響輕微。

有關居民健康風險，台電說出，將於深澳電廠運轉前，依照環保署規範進行健康風險評估，並揭露評估結果。

環保署副署長詹順貴說，新北市委託中興大學教授莊秉潔所做的模式，與台電所做、環保署日前委託大學所做的模式都是不同的型態，各種都有局限，因此要說哪一種比較正確沒有標準。