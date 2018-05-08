核廢選址納直轄市…蘇：由專業判斷 侯：勿橫柴入灶

行政院預告核廢選址辦法修正草案，將直轄市納入範圍，民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應「專業事情要由專業判斷」。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

行政院預告核廢選址辦法修正草案，將直轄市納入範圍，被評為「替新北市量身定做」。國民黨市長參選人侯友宜辦公室表示，「現在雖是民進黨執政，但新北市不可能讓中央橫柴入灶」。民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應「專業事情要由專業判斷」。

侯友宜過去是新北核安委員會主委，他直言「絕不同意將新北市作為核廢料的終極貯存場」。侯辦表示，核廢料候選場址須獲議會同意，「如果國民黨年底議員選舉未過半，民進黨就會決定把核廢料永遠留在新北市」，侯友宜會儘快擬出反核廢承諾書，邀請國民黨議員參選人簽字。

蘇貞昌昨天走訪汐止與里長座談，媒體問到對該修正草案的看法，蘇貞昌回應「專業事情由專業判斷」，媒體追問「所以核廢料放在新北可以嗎？」蘇貞昌回應「我不認為」，否認他支持核廢料放在新北。蘇貞昌強調，這些都需要專業判斷，同時還是以新北市民的健康與新北的負擔為標準。

民進黨新北市議會黨團總召李坤城表示，黨團堅決反對新北市做為核廢料終極貯存場，也反對侯友宜市長參選人把核廢料選址一事泛政治化。李坤城認為，修正條例納入核廢料候選場址需獲議會同意，是正確的方向，表示更尊重地方的意見。

基隆市長林右昌對此一修正草案表示，台灣核能發電的問題不在發電，而是在於目前無法處理核廢料問題，基隆不歡迎核廢料。