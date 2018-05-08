新聞眼／深澳、核廢 中央地方不同調…夾心蘇？

2018-05-08 00:10 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林政忠



直轄市納入核廢料選址範圍，挨批為新北市量身定做，民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）回應「專業事情要由專業判斷」。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

深澳電廠、核廢選址已延燒成政治議題，中央和地方不同調，讓民進黨新北市長參選人蘇貞昌成為夾心「蘇」，贊成或反對都左右為難。

台北市和新北市的選情特殊，淡水河流域六百多萬張選票，更是朝野輕忽不得的。民進黨雖是中央執政黨，但雙北市分別由無黨籍柯文哲和國民黨籍朱立倫主政，只要走出博愛特區，民進黨就變成雙北市的在野黨，出現矛盾的「執政困境」。

國民黨雙北市長參選人侯友宜、丁守中聯手「雙城連線」，凸顯蘇貞昌陷入「矛盾中的矛盾」處境。蘇貞昌既要挑戰國民黨現任優勢，又要承擔中央執政包袱，既執政又在野的雙重身分，攻守兩頭燒，難以放手衝衝衝。

能源和環保議題牽涉高度專業，專業問題本該專業解決，但大選前任何重大議題都可能變成棘手的政治議題，不可能只有單純的數據解讀。

中央拍板深澳燃煤電廠，點燃地方反汙染的民意火炬。新北市開出反對的第一槍後，民進黨桃園市長鄭文燦也公開表示「若新北報告屬實就反對」；原本態度保留的台北市府近日首度表態，要求台電「評估其他替代方案」，柯文哲昨天更指出，深澳電廠會蓋過北市防空汙的努力，等於與新北市府站在同一陣線。

行政院原能會近日預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，讓藍營質疑可能落址新北市。地方怒火向上延燒，不僅讓侯友宜再度找到反擊點，還多次喊話「老縣長」蘇貞昌應跟進表態。

中央行政資源本該是執政黨參選人的一大利多，但中央政策若與主流民意唱反調，就會成為執政黨參選人的最大利空；核廢料、深澳電廠正雙重夾擊蘇貞昌，可能讓選情雪上加霜。

「衝不得、退不了」似乎成為蘇貞昌目前寫照，蘇不斷重申「回歸專業」論述，能否為政治難題解套，考驗電火球的政治智慧。