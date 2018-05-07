深澳案周三再闖環評大會 環團：不能再草率過關

2018-05-07 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台電欲開發深澳燃煤電廠，3月14日於環保署環評大會中因環保署副署長詹順貴投下關鍵票，以一票之差通過環評大會，爾後不管是空氣汙染或者開發位於瑞芳保育區等都引發社會抗議與紛爭。台電周三(9日)將赴環保署針對環評大會中各界所提出的疑慮進行說明。根據環保署環評相關規定，若台電報告不清、委員認為疑慮仍多，環委可以要求持續報告。

台電雖然於3月14日通過環境影響差異評估分析，不過，這還不算正式通過環差，台電還必須針對環評委員於環差會議中所提出的疑慮進行報告，環委認為問題皆釐清後，才會由環保署正式簽核，才算正式通過環差。

外界聚焦深澳燃煤電廠恐惡化北台灣空氣，台電報告指出，模擬結果都顯示空氣汙染物增量濃度的部分可以符合縣市空氣汙染物增量限值，因此對北北基空氣不會產生嚴重影響。其中，臭氧最大小時增量為每立方公尺1.428微克，落在基隆市，臭氧最大8小時平均增量為1.2微克，落在台北市，懸浮微粒日平均最大增量為每立方公尺1.945微克，落於新北市。

另外，外界質疑深澳燃煤電廠將惡化觀光景點九份，台電指出，模擬結果也顯示九份地區的增量濃度值，細懸浮微粒24小時的最大增量濃度是每立方公尺1.2微克，年平均增量濃度是每立方公尺0.008微克，對當地的空氣品質跟居民影響輕微。有關居民健康風險方面，台電指出，將於深澳電廠運轉前， 依照環保署規範進行健康風險評估並揭露評估結果。

外界質疑深澳電廠非必須，台電報告答覆表示，國內用電持續成長，既有機組陸續除役退休，加上北部地區年平均用電缺口達到134億度，考量燃氣電廠腹地不足、管路影響生態等風險，因此採用與日本橫濱磯子燃煤電廠相同等級的超超臨界機組，要在供電與環保中取得平衡。台電並重申，此案能確保北部穩定用電、全國區域供電均衡、經濟發展以及環保與社會公平正義等。

環保署副署長詹順貴表示，新北市委託中興大學教授莊秉潔所做的模式與台電所做、還有環保署日前委託大學所做的模式都是不同的型態，各種都有侷限，因此要說哪一種比較正確沒有標準。他說，比起深澳所引起的空汙，他更重視，經濟部、台電如何說明深澳電廠於能源轉型路徑中的定位與必要性。至於周三(9日)報告若不完整，是否可能要求重新報告，詹順貴說，目前無預設立場。

台電報告仍指出深澳燃煤電廠擴建計畫對於北台灣的空氣汙染影響微乎其微，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，台電的數據從過去到現在都沒有公信力，從現在看來，台電的報告仍然是粗淺、沒有更細微、深度的資料數據，如果環保署這樣又給報告通過，他會認為是沒有捍衛住立場，是「無能」的作為。