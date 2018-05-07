總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12 中央社 台北7日電



核一廠。圖／台電公司網站 分享 facebook

總統蔡英文接受電視專訪時表示，處理核廢料成本是天價，且一旦核電廠如核一、核二發生問題的話，整個北部都癱瘓，「這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險」。

蔡總統接受台視新聞專訪，今天晚間播出專訪部分內容。談及電力相關議題，總統說，達成「2025非核家園」確實是一個很大的挑戰，政府把所有發電的能量做了一個總檢查，台電也很費心把將來新的機組、或者是設備更新、還有新能源的出現等所有情境都放進去了。

總統說，現在看起來，如果政府按照這個計畫執行，應該沒有所謂缺電的問題，可以穩定地供電，但是她必須要講，今年還是一個非常具有挑戰性的一年，到了明年以後會開始漸入佳境，因為很多的機組開始到位。

總統說，大家現在都是用傳統的角度來看電力供給問題，事實上很多新科技的出現，讓將來在使用電的效率上或者整體電的調度會有很多很多的新方法跟空間，所以雖然發電量就是這樣，可是它產生的效益會更大。

總統說，新的想法、新的設計都會出現，加上將來整個智慧電網還有智慧電表的出現，會讓用電的方式更聰明，而且更節省。

對於有人認為核電比風電便宜，總統表示，核電有後端處理的問題，核廢料的成本更是天價，花了錢可以處理也就罷了，「但沒有，核廢料無處去，才是真正的問題所在嘛，不是嗎？」總統說，所以在比較成本的時候，不要忘了，成本的設算是不一樣的。

總統進一步指出，首都在核電廠跟潛在的核災範圍之內的，全球就只剩下台灣，核電廠一旦發生事情，周邊至少30里都會受影響，大都是台灣北部人口最稠密的、大概500、600萬人口的地方。

總統指出，一旦核電廠比如核一核二發生問題的話，整個北部都癱瘓，「這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險」。