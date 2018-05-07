親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

預設新北為核廢最終處置場 原能會：沒有預設的餘地

2018-05-07 21:17聯合報 記者董俞佳╱即時報導

核廢料示意圖。 中央社
核廢料示意圖。 中央社
分享

行政院預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，擬將建議候選廠址要兩個以上才可啟動遴選作業，下修為一個候選場址就可啟動遴選，設場回饋金則提高1倍到100億元，直轄市也納入被選址範圍。被藍委批評為「為新北市量身訂作」，新北市也不滿表示，草案是本末倒置。原能會回應，沒有預設立場的餘地，回饋金部分則是參考南韓成功案例，為世界核能國家共通作法。

原能會指出，根據草案，主管機關經濟部籌組選址小組執行選址工作時，要設選址小組成員17人至21人，其中專家學者人數不得少於五分之三，由選址小組負責擬定處置設施選址計畫、提出潛在場址評選報告及建議候選場址遴選報告，場址評選及遴選作業公正客觀，並無預設立場。

原能會表示，建議候選場址提出後，選址作業者也就是台電公司必須提出場址設置規畫書，先與地方政府及議會協議，經議會議決同意設置或經公民投票通過，始得核定為候選場址。，根據草案選址作業須徵得地方政府、議會及民眾同意，因此具有選址的否決權，原能會表示，因此也沒有預設場址的餘地。

至於將回饋金從50億元提高至100億元，被外界質疑是以回饋金利誘，原能會表示，核廢料設施屬高度鄰避設施，是世界核能發電國家的共通難題，各國處置設施的選址作業，都有配套回饋或獎勵措施，以求處置設施與場址所在地共存共榮的目的。這是參考韓國中低放最終處置場選址成功案例，回饋場址所在地慶州市3千億億韓元約83億新台幣，因此才於選址條例第十四條明定，處置設施場址設置與營運回饋金各為新台幣50億元共計100億，希望能順利完成選址作業並達成選址目標，這是世界核能國家處置設施選址的共通做法。

低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例於95年5月24日公布施行，原能會指出，這是做為選定低放設性廢棄物最終處置場址的法制基礎。因選址作業未能順利推展，去年12月經濟部才函送原能會建議修正條文。原能會表示，因應2025年非核家園政策，現行及除役核廢料必須妥善處理，避免造成後代的不當負擔。

原能會廢棄物核能
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

蔡英文談供電「今年有挑戰性 但不代表不會度過」

2018-05-07 21:07

核廢料最終貯存點納入新北？ 蘇貞昌：專業事情專業判斷

2018-05-07 18:02

侯友宜：反對將新北作為核廢料永久貯存場

2018-05-07 14:42

深澳電廠一啟動 柯P：過去努力都被抵消

2018-05-07 14:20

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

柯P報告深澳電廠 台電：新深澳計畫有其必要性

2018-05-07 11:48

政治人物評論深澳電廠 柯P：那都亂講話的

2018-05-07 11:42

深澳電廠「替代方案」不見了！王鴻薇諷柯P：好機靈

2018-05-07 11:09

朱立倫：台電應多評估 而非告訴大家「只有深澳」

2018-05-07 10:57

深澳電廠必加重北台灣空汙？ 柯文哲：台電應說清楚

2018-05-07 10:46

增加空汙是必要承受嗎？柯P談深澳電廠：台電沒說清楚

2018-05-07 09:53

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

北市府首度表態 深澳電廠「台電應評估替代方案」

2018-05-07 00:00

備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55

深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了

2018-05-06 19:21
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥

2018-05-06 22:13

備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49

觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top