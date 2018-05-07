預設新北為核廢最終處置場 原能會：沒有預設的餘地

2018-05-07 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



核廢料示意圖。 中央社 分享 facebook

行政院預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」修正草案，擬將建議候選廠址要兩個以上才可啟動遴選作業，下修為一個候選場址就可啟動遴選，設場回饋金則提高1倍到100億元，直轄市也納入被選址範圍。被藍委批評為「為新北市量身訂作」，新北市也不滿表示，草案是本末倒置。原能會回應，沒有預設立場的餘地，回饋金部分則是參考南韓成功案例，為世界核能國家共通作法。

原能會指出，根據草案，主管機關經濟部籌組選址小組執行選址工作時，要設選址小組成員17人至21人，其中專家學者人數不得少於五分之三，由選址小組負責擬定處置設施選址計畫、提出潛在場址評選報告及建議候選場址遴選報告，場址評選及遴選作業公正客觀，並無預設立場。

原能會表示，建議候選場址提出後，選址作業者也就是台電公司必須提出場址設置規畫書，先與地方政府及議會協議，經議會議決同意設置或經公民投票通過，始得核定為候選場址。，根據草案選址作業須徵得地方政府、議會及民眾同意，因此具有選址的否決權，原能會表示，因此也沒有預設場址的餘地。

至於將回饋金從50億元提高至100億元，被外界質疑是以回饋金利誘，原能會表示，核廢料設施屬高度鄰避設施，是世界核能發電國家的共通難題，各國處置設施的選址作業，都有配套回饋或獎勵措施，以求處置設施與場址所在地共存共榮的目的。這是參考韓國中低放最終處置場選址成功案例，回饋場址所在地慶州市3千億億韓元約83億新台幣，因此才於選址條例第十四條明定，處置設施場址設置與營運回饋金各為新台幣50億元共計100億，希望能順利完成選址作業並達成選址目標，這是世界核能國家處置設施選址的共通做法。

低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例於95年5月24日公布施行，原能會指出，這是做為選定低放設性廢棄物最終處置場址的法制基礎。因選址作業未能順利推展，去年12月經濟部才函送原能會建議修正條文。原能會表示，因應2025年非核家園政策，現行及除役核廢料必須妥善處理，避免造成後代的不當負擔。