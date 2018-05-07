蔡英文談供電「今年有挑戰性 但不代表不會度過」

2018-05-07 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統蔡英文。 聯合報系記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

蔡英文總統接受「台視」專訪時談到2025非核家園，她表示，為什麼挑2025，是一個很自然形成的時間表，因為核一、核二、核三在2025年就全部要除役，這是她2012年提出的政見，若她2012就開始做總統，就多了四年可以準備，但她到2016年才當選總統，因此做計畫的時候，少了四年，在縮短四年的時程裡面，去達成2025的非核家園，確實是一個很大的挑戰。

蔡總統說，政府把所有的這個發電的能量，做了一個總檢查，包括將來新機組或設備更新，新的能源出現等，把所有的情境都放進去了，現在看起來，若按照這個計畫執，應該沒有所謂的缺電的問題，應該可以穩定的供電，但她坦言，今年還是一個非常具有挑戰性的一年。到了明年以後，會開始漸入佳境，因為很多的機組就開始到位。

蔡總統說，今年確實是一個挑戰性比較高的一年，但是並不表示不會度過，還是會有能力度過，她也提醒，現在大眾看電力的供給，都是用傳統的角度，但現在新科技出現，儲電、用電觀念大革新，將來在使用電的效率或整體電力調度上，會有很多新方法和空間，所以目前發電量就是這樣，可是產生的效益會更大。

蔡總統舉例，Gogoro電動機車裡面都兩個大電池，如果這種機車有一千萬輛，那有多少個大電池在每一個人的手上？她算過，這兩個大電池，可以維持一個家庭至少五到六天的用電量，「這不就是儲電嗎？」她說，很多新的想法，新的設計都會出現，將來智慧電網、智慧電表出現後，會讓大家在使用電的時候更聰明，更節省。

談到社會普遍認為核電比較便宜，對此蔡總統說，核電廠興建等的前置作業都是國家付錢，民眾付的電價只是營運上面的成本。但風電的整個基礎建設，例如五十層樓高的那個電塔跟風車、風機，都是廠商自己要投入，這是兩個不一樣的觀念；廠商投入的時候也有風險，尤其是在台灣海峽這麼好的風場，雖然風場很好，但是要設立風力發電、離岸風力，有很多不確定因素要克服，這些風險都是廠商自行要負責，因此成本結構就不一樣。

蔡總統也說，核電還有一個後端的處理，廢核料的成本更是天價，但花了錢可以處理也就罷了，核廢料卻無處去，這才是真正的問題所在。目前全球放在核災的這個範圍之內的首都只剩下台灣，核電廠一旦發生事情，周邊30里都會被影響。那都是台灣北部人口最稠密的地方，至少有五、六百萬人口，首都還在裡面，若核一、核二發生問題，整個北部都癱瘓，這對國家來講是一件好事嗎？這是一個非常致命的風險。