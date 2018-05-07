深澳電廠一啟動 柯P：過去努力都被抵消

2018-05-07 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲上午針對深澳燃煤電廠爭議在台北市議會進行專案報告，他表示台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是否為必要的承受。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

深澳電廠「必要之惡」？柯：台電先把話說清楚

深澳燃煤電廠爭議不斷，北市議會要求台北市長柯文哲今天專案報告並備詢。根據市府報告顯示，無論是中央或新北模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後將惡化北市空氣品質。柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是必要承受嗎？

柯文哲表示，不管是中央還是新北市政府的模擬報告，都顯示深澳電廠一旦重啟都會對北台灣的空氣品質造成影響，但台電的報告欠缺對民眾健康影響的分析報告。

他說，對於整個北台灣的電力供應，台電還是講不清楚，核一廠、核二場是不是要照原來的時程關掉，核四廠是不是要不建了，畢竟每年光是封存就花了好幾億元，如果不建，是不是要改成其他電廠，北部地區其他火力發電機組又怎麼更換，南電北送網路可不可靠，效力如何？

柯文哲說，一直搞不清楚到底整個台灣的能源政策有沒有很清楚的藍圖，再生能源可不可靠，依舊不曉得，雖然有計畫，但中央政府的一些預算編下去，不一定就可以百分之百按照時間完成，直到2025年前，台灣能源狀況怎麼樣，不清楚。

柯文哲說，深澳電廠重啟很確定的是台北市過去為了降低PM2.5的努力會被抵銷，現在最大的問題是能源政策可不可靠，付出空汙代價是不是一定要付出，台電應該要再說得更清楚。

台電：對周邊縣市影響輕微

【記者葉卉軒／台北報導】

台北市長柯文哲今日指出，深澳電廠若擴建、使燃煤，不利台北市改善空汙。台電今日表示，依空氣品質模擬結果顯示，新深澳計畫對周邊縣市空氣品質影響輕微。而且經評估，「燃煤」仍為最佳可行方案。

回應外界疑慮，台電承諾將於深澳電廠營運前完成周邊居民的健康風險評估。並再強調，新深澳計畫對平衡全國用電有其必要性。

台電表示，考量廠址條件等因素，包含燃氣、燃油等方案，「燃煤」仍為最佳可行方案。而為把對環境影響降至最低，新深澳計畫採用源頭優質燃煤、高效率超超臨界機組及最新式空汙防制設備等方式，降低空汙排放，依空氣品質模擬結果顯示，對周邊縣市空氣品質影響輕微。