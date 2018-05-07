深澳電廠一啟動 柯P：過去努力都被抵消
深澳電廠「必要之惡」？柯：台電先把話說清楚
深澳燃煤電廠爭議不斷，北市議會要求台北市長柯文哲今天專案報告並備詢。根據市府報告顯示，無論是中央或新北模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後將惡化北市空氣品質。柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是必要承受嗎？
柯文哲表示，不管是中央還是新北市政府的模擬報告，都顯示深澳電廠一旦重啟都會對北台灣的空氣品質造成影響，但台電的報告欠缺對民眾健康影響的分析報告。
他說，對於整個北台灣的電力供應，台電還是講不清楚，核一廠、核二場是不是要照原來的時程關掉，核四廠是不是要不建了，畢竟每年光是封存就花了好幾億元，如果不建，是不是要改成其他電廠，北部地區其他火力發電機組又怎麼更換，南電北送網路可不可靠，效力如何？
柯文哲說，一直搞不清楚到底整個台灣的能源政策有沒有很清楚的藍圖，再生能源可不可靠，依舊不曉得，雖然有計畫，但中央政府的一些預算編下去，不一定就可以百分之百按照時間完成，直到2025年前，台灣能源狀況怎麼樣，不清楚。
柯文哲說，深澳電廠重啟很確定的是台北市過去為了降低PM2.5的努力會被抵銷，現在最大的問題是能源政策可不可靠，付出空汙代價是不是一定要付出，台電應該要再說得更清楚。
台電：對周邊縣市影響輕微
【記者葉卉軒／台北報導】
台北市長柯文哲今日指出，深澳電廠若擴建、使燃煤，不利台北市改善空汙。台電今日表示，依空氣品質模擬結果顯示，新深澳計畫對周邊縣市空氣品質影響輕微。而且經評估，「燃煤」仍為最佳可行方案。
回應外界疑慮，台電承諾將於深澳電廠營運前完成周邊居民的健康風險評估。並再強調，新深澳計畫對平衡全國用電有其必要性。
台電表示，考量廠址條件等因素，包含燃氣、燃油等方案，「燃煤」仍為最佳可行方案。而為把對環境影響降至最低，新深澳計畫採用源頭優質燃煤、高效率超超臨界機組及最新式空汙防制設備等方式，降低空汙排放，依空氣品質模擬結果顯示，對周邊縣市空氣品質影響輕微。
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