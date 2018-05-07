新北：不同意核廢料永久存放境內

2018-05-07 12:31 中央社 新北7日電



新北市府發言人張其強今天表示，核廢料最終處置場必須公開透明討論，安全議題最重要，也是唯一的考量。新北市政府絕對不同意核廢料在新北市永久存放。

行政院原子能委員會一日公告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，把直轄市納入選址作業範圍，並把處置設施場址回饋金由新台幣50億元，提高到100億元。

原能會指出，直轄市改制後變成6都，但很多轄區並非高人口密度地區，為了維持客觀選址無差別適用，有納入處置設施場址選址作業必要。

媒體今天報導，中國國民黨立委費鴻泰批評，這是針對「新北市」量身訂做的陰謀，經濟部還將球員兼裁判，自己選址、自己監督。

新北市府新聞局長張其強今天表示，處理核廢料的過程，民眾最關切的是安全問題絕非是金錢。他說，中央的修正草案，根本是本末倒置，完全無視大台北地區民眾和地方政府的聲音。

張其強說，新北市政府重申，沒有核安，就沒有核電，未來核廢料最終處置場所位置，必須經由社會公開透明的充分討論，安全是第一考量，也是唯一的考量。

張其強說，對於目前核能一廠、核能二廠的核廢料既是暫存，就要有明確的遷移時程，既然是暫存，就絕不同意在新北市任何地方做永久儲放。（編輯：吳佳穎/李亨山）