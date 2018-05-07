增加空汙是必要承受嗎？柯P談深澳電廠：台電沒說清楚

2018-05-07 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



深澳燃煤電廠爭議不斷，北市議會要求台北市長柯文哲今天專案報告並備詢。根據市府報告顯示，無論是中央或新北模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後將惡化北市空氣品質。柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是必要承受嗎？

柯文哲表示，不管是中央還是新北市政府的模擬報告，都顯示深澳電廠一旦重啟都會對北台灣的空氣品質造成影響，但台電的報告欠缺對民眾健康影響的分析報告。

柯文哲說，對於整個北台灣的電力供應，台電還是講不清楚，核一廠、核二場是不是要照原來的時程關掉，核四廠是不是要不建了，畢竟現在每年光是封存就花了好幾億元，如果不建了，是不是要改成其他電廠，北部地區其他火力發電機組又要怎麼更換，南電北送的網路可不可靠，效力如何？

柯文哲說，我們一直搞不清楚到底整個台灣的能源政策有沒有很清楚的藍圖，再生能源可不可靠，依舊不曉得，雖然有計畫，但中央政府的一些預算編下去，不一定就可以百分之百按照時間完成，直到2025年前，台灣能源狀況怎麼樣，不清楚。