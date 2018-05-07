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前後政權一致讚揚的奇文：〈臺灣通史序〉

增加空汙是必要承受嗎？柯P談深澳電廠：台電沒說清楚

2018-05-07 09:53聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

深澳燃煤電廠爭議不斷，北市議會要求台北市長柯文哲今天專案報告並備詢。根據市府報告顯示，無論是中央或新北模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後將惡化北市空氣品質。柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是必要承受嗎？

柯文哲表示，不管是中央還是新北市政府的模擬報告，都顯示深澳電廠一旦重啟都會對北台灣的空氣品質造成影響，但台電的報告欠缺對民眾健康影響的分析報告。

柯文哲說，對於整個北台灣的電力供應，台電還是講不清楚，核一廠、核二場是不是要照原來的時程關掉，核四廠是不是要不建了，畢竟現在每年光是封存就花了好幾億元，如果不建了，是不是要改成其他電廠，北部地區其他火力發電機組又要怎麼更換，南電北送的網路可不可靠，效力如何？

柯文哲說，我們一直搞不清楚到底整個台灣的能源政策有沒有很清楚的藍圖，再生能源可不可靠，依舊不曉得，雖然有計畫，但中央政府的一些預算編下去，不一定就可以百分之百按照時間完成，直到2025年前，台灣能源狀況怎麼樣，不清楚。

柯文哲說，深澳電廠重啟很確定的是台北市過去為了降低PM2.5的努力會被抵銷，現在最大的問題是能源政策可不可靠，付出空汙代價是不是一定要付出，台電應該要再說得更清楚。

台北市長柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能...
台北市長柯文哲強調，專業問題專業解決，台電對於台灣能源政策應該要講清楚一點，才能決定增加空汙是必要承受嗎。記者邱瓊玉／攝影
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深澳電廠
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