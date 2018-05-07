蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌。聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

民進黨立委高志鵬指出如果有公投，讓人民在深澳和節電之間二選一，相信大家不會選深澳電廠，假如人民選擇深澳電廠，他就下台。對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，民進黨政府有責任且有遠見。前立委孫大千諷，蘇貞昌他老人家真的要多補補腦了！在這個全新的時代裡搞政治不像早年這麼容易，不是喊幾聲「衝！衝！衝！」，或是耍耍嘴皮子就可以混得過去的。

被問到當選該如何解決深澳電廠議題？蘇貞昌說，「新北市民要生活、要經濟發展，不能沒有電，電要安全沒汙染，如果沒安全、有汙染，他絕對嚴格把關，不會讓電廠過關。」孫大千說，這就是一套矛盾百出的把戲，只能拿來騙騙三歲小孩。蘇貞昌的奇妙邏輯如下：

第一，新北市不能沒有電。

第二，電又要安全沒汙染。

第三，如果沒安全、有汙染，不會讓電廠過關。

孫大千表示，以上三點，聽起來好像很有道理，但是完全都是避重就輕的廢話。因為，下列的幾個關鍵問題他根本沒有回答：

第一，深澳電廠到底有沒有汙染？

第二，他認為什麼電是安全沒汙染的呢？

第三，如果他不讓電廠過關，要怎麼解決新北市的缺電問題呢？

最後，這和民進黨政府「有責任、有遠見」又扯上什麼關係呢？