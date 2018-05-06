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備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55聯合報 記者吳馥馨／台北報導

核二２號機再轉案審查仍未完，核三１號機大修期間又發生柴油機跳機，能否如期歸隊不得...
核二２號機再轉案審查仍未完，核三１號機大修期間又發生柴油機跳機，能否如期歸隊不得而知；炎夏將至，供電警報再度響起。 中央社
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核二２號機再轉案審查仍未完，核三１號機大修期間又發生柴油機跳機，能否如期歸隊不得而知；炎夏將至，供電警報再度響起。

台電官網公布，本月中旬到七月上旬，備轉容量率大約百分之五至六，呈「供電吃緊」黃燈或「供電警戒」橘燈狀態，這意味著只要有一到二部大型機組跳機，就會亮起「限電警戒」紅燈。經濟部長沈榮津已把供電穩定當成「重中之重」任務，據悉，沈榮津今天將召集台電高層，了解未來幾個月電力供需情況。

上周五，賴揆在立院能源專案報告上表示，核二２號機會在安全第一下運轉，自從三月底重啟升載過程跳機後，一個多月召開三次審查會議，仍未獲得原能會及外部委員同意再轉，五月二日台電已經收到了原能會第三次要求補件的審查意見。

至於正在進行大修的核三１號機，台電原本預計五月十七日歸隊，但五月一日進行緊急柴油發電機運轉測試時也發生跳機，故障雖然已排除，台電也有信心不影響大修時程，但原能會副主委邱賜聰嚴肅表示，柴油機也是安全相關設備，若有異狀，要釐清肇因才准予啟動。

台電迄今仍在大修的主要電廠，除了核三１號機，還包括台中７號機、興達１號機、大潭６號機，總裝置容量超過二七○萬瓩。台電發言人徐造華表示，台電會努力讓大修機組如期在五月中下旬歸隊。

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