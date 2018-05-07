北市府首度表態 深澳電廠「台電應評估替代方案」

深澳燃煤電廠爭議不斷，台北市長柯文哲今將赴議會專案報告。北市府也首度表態，建議台電提出更完整數據，並評估替代方案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠爭議不斷，北市議會要求台北市長柯文哲今天專案報告並備詢。市府報告指出，無論是中央或新北模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後將惡化北市空氣品質，台電模擬結果的差異欠缺評估討論；北市府也首度表態，建議台電提出更完整數據，並評估替代方案。

新北市長朱立倫日前在「雙北合作交流平台」會議，主動提及雙北空汙問題，強調雙北合作防治空汙；但柯文哲僅指示環保局研究相關數據，北市議會則要求柯今天專案報告。

北市府已向議會提出書面報告，北市環保局副局長盧世昌表示，北市並未反對電廠，而是希望台電做好健康風險評估，並考量是否有替代方案。 深澳燃煤電廠爭議不斷，台北市長柯文哲今將赴議會專案報告。圖為台電深澳電廠場址與周邊環境。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

市府書面報告顯示，深澳電廠最大的爭議是中央和新北市政府委外報告有明顯差異，其中台電委託泰興工程顧問公司模擬結果顯示，深澳電廠營運後，北市PM2.5的24小時平均值最大增量為1.733μg/m3，臭氧最大8小時平均增質量達1.2ppb。新北市環保局委託中興大學環工系教授莊秉潔的模擬報告，24小時平均值最大增量為3.04μg/m3，新北、桃園、宜蘭等平均值也都較台電的模擬結果還高。

北市府指出，主因雙方使用的模擬系統不同，不管是用哪種模式，深澳燃煤電廠營運後，都會造成北市空品惡化。

北市府表示，近年來北市致力改善空品，PM2.5年平均濃度已從103年的19.6μg/m3，降至106年的15.3μg/m3，逐漸接近國家標準的15μg/m3；深澳電廠若使用生煤，不僅會惡化空氣品質，也抵銷北市對空汙的努力。

市府也指出，經濟發展需要電力支持，但深澳電廠使用燃煤，環境影響評估造成重大爭議，模擬結果的差異欠缺評估討論、民眾對有害空氣汙染物的健康風險等，建議台電應該提出更完整數據，並評估替代方案，確保環境永續。