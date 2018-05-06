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深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了

2018-05-06 19:21聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

深澳燃煤發電廠爭議不斷，為了保障台北市民遠離空汙威脅，北市議會要求台北市長柯文哲明赴議會，針對深澳電廠設立影響、雙北公共運輸定期票等政策進行專案報告。根據市府的報告顯示，無論是中央還是新北的模擬結果，都顯示深澳電廠重啟後，將惡化台北市空氣品質，呼籲台電應提出更完整數據，並首度表態，要求台電應評估有無替代方案。

根據市府報告顯示，因為雙方使用的模擬系統不同，儘管中央和新北市政府委外做的研究報告有明顯差異，不過不管是用哪種模式，深澳燃煤電廠營運後，都會造成台北市空氣品質惡化。

北市府表示，近年來北市府一直致力於改善空氣品質，PM2.5的年平均濃度已從103年的19.6μg/m3，降至106年的15.3μg/m3，逐漸接近國家標準的15μg/m3，一旦深澳電廠使用生煤，不僅會惡化空氣品質，也抵消北市對於空汙的努力。

北市府強調，經濟發展需要電力支持，但深澳電廠使用煤作為燃料，環境影響評估造成重大爭議，不過模式模擬結果的差異欠缺評估討論、民眾對有害空氣汙染物健康風險的疑慮等，建議台電應該提出更完整數據，並評估替代方案，公開對國人說明，以專業解決問題，好確保環境永續。

北市府環保局副局長盧世昌表示，北市府的立場並沒有反對電廠得開發與興建，不過還是希望台電公司要做健康風險評估、並考量是否有替代方案。

深澳電廠。 圖／聯合報系資料照片
深澳電廠。 圖／聯合報系資料照片
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