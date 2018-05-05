蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



總統蔡英文下午參訪苗栗縣龍鳳漁港外海的2部示範離岸風力發電機組，她表示台灣的離岸風電發展已進入新階段，接下來的籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商在2025完成合計5.5GW的風能開發。

上緯投控子公司海洋風電在苗栗縣竹南外海施設2部示範離岸風力發電機組，也是目前國內唯一施設完成的離岸風機，去年4月取得經濟部首次核發的海上風力發電機組電業執照，2部機組發電容量共8MW，可供應8000用戶；海洋風電接著將增設20部風機，總發電容量增為128MW，目標2019年底商業運轉。

蔡英文下午抵達龍鳳漁港後聽取簡報，她致詞時指出，上緯在苗栗龍鳳漁港外海的2部示範風機在台灣離岸風力開發歷史上留下紀錄，這次訪視的「海洋風場」將達到128MV規模，另外上緯也取得第一階段「海能風場」開發資格，預計有378MV規模，這兩個風場的開發，政府會全力支持。

她指出，最近第一和第二階段的風場已完成遴選，台灣的離岸風電發展已進入新階段，接下來還有籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商在2025完成合計5.5GW的風能開發。

總統府安排媒體搭船出海參觀2部離岸風機，蔡總統並未搭船出海，她到場後不斷問大家出海的感覺怎樣？風機聲音會不會很大？媒體問總統不搭船出海是不是怕暈船？她回答不會暈船，沒出海是因與在地業者座談；蔡英文用望遠鏡遠眺離岸風機時，讚嘆說「很難想像有50層樓這麼高！」

媒體詢問國內電力是否短缺，她回應說，電力沒有所謂短缺的問題，而是如何調度現有發電量，今年會比較困難一點，但政府會盡力調度電力，明年以後，很多新的機組會投入發電，因此不論是備載或備轉的容量都可達到一定水準。2025年非核家園是我們的目標，屆時會讓現有的核一、核二、核三如期退役，再生能源發電量達到20％。

蔡英文表示，電價問題包括電價結構、整體財務規畫，政府會透過財務工程的規畫，還有不同的調度、管理能力來處理；隨著新技術的出現，不論是調度現有電力的技術或能量，或儲能能量的出現，都會持續讓供電的穩定度增加，可調度的電力也會更多，政府也會進行必要的財務規畫維持電價穩定。