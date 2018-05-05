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影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

總統蔡英文下午參訪苗栗縣龍鳳漁港外海的2部示範離岸風力發電機組，她表示台灣的離岸風電發展已進入新階段，接下來的籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商在2025完成合計5.5GW的風能開發。

上緯投控子公司海洋風電在苗栗縣竹南外海施設2部示範離岸風力發電機組，也是目前國內唯一施設完成的離岸風機，去年4月取得經濟部首次核發的海上風力發電機組電業執照，2部機組發電容量共8MW，可供應8000用戶；海洋風電接著將增設20部風機，總發電容量增為128MW，目標2019年底商業運轉。

蔡英文下午抵達龍鳳漁港後聽取簡報，她致詞時指出，上緯在苗栗龍鳳漁港外海的2部示範風機在台灣離岸風力開發歷史上留下紀錄，這次訪視的「海洋風場」將達到128MV規模，另外上緯也取得第一階段「海能風場」開發資格，預計有378MV規模，這兩個風場的開發，政府會全力支持。

她指出，最近第一和第二階段的風場已完成遴選，台灣的離岸風電發展已進入新階段，接下來還有籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商在2025完成合計5.5GW的風能開發。

總統府安排媒體搭船出海參觀2部離岸風機，蔡總統並未搭船出海，她到場後不斷問大家出海的感覺怎樣？風機聲音會不會很大？媒體問總統不搭船出海是不是怕暈船？她回答不會暈船，沒出海是因與在地業者座談；蔡英文用望遠鏡遠眺離岸風機時，讚嘆說「很難想像有50層樓這麼高！」

媒體詢問國內電力是否短缺，她回應說，電力沒有所謂短缺的問題，而是如何調度現有發電量，今年會比較困難一點，但政府會盡力調度電力，明年以後，很多新的機組會投入發電，因此不論是備載或備轉的容量都可達到一定水準。2025年非核家園是我們的目標，屆時會讓現有的核一、核二、核三如期退役，再生能源發電量達到20％。

蔡英文表示，電價問題包括電價結構、整體財務規畫，政府會透過財務工程的規畫，還有不同的調度、管理能力來處理；隨著新技術的出現，不論是調度現有電力的技術或能量，或儲能能量的出現，都會持續讓供電的穩定度增加，可調度的電力也會更多，政府也會進行必要的財務規畫維持電價穩定。

經濟部長沈榮津指出，外界關心離岸風電躉購電價的問題，今年台灣是每度5.8元，從國際來看德國前12年是5.1元、英國是5.7元，鄰近的日本是9.8元，所以台灣的離岸風電躉購電價是和國際同步且趨勢一致的；最近風電遴選完成，馬上會進行躉購，另外六、七月間也會開放國際競價，希望利用競價機制來取得國際開發風電的一些價格，作為檢討躉購電價的參考，國內躉購、競價同時進行，這在國際上也是前進的做法。

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海的兩部示範離岸風力發電機已在去年商轉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海的兩部示範離岸風力發電機已在去年商轉。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣龍鳳漁港訪視離岸風力發電機，用望遠鏡遠眺外海的兩部示範風機...
總統蔡英文下午到苗栗縣龍鳳漁港訪視離岸風力發電機，用望遠鏡遠眺外海的兩部示範風機。記者胡蓬生／攝影
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總統蔡英文下午到苗栗縣龍鳳漁港訪視離岸風力發電機，用望遠鏡遠眺外海的兩部示範風機...
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海的兩部示範離岸風力發電機已在去年商轉。記者胡蓬生／攝影
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