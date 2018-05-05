深澳電廠黨內有歧見 蔡總統：再進一步溝通

2018-05-05 21:10 中央社 苗栗5日電



民進黨內對深澳電廠議題有不同意見，總統蔡英文今天說，「這是一個再進一步溝通的事情」，但深澳電廠採用最好的機組跟技術，能達到超超臨界水準，非常接近天然氣發電程度。

蔡總統五加二產業創新系列行程，今天赴苗栗龍鳳漁港參訪「海洋風電公司離岸風機」。

媒體問到，目前民主進步黨內部，對於是否支持深澳電廠，有不同的聲音。

蔡總統認為，這是一個再進一步溝通的事情，不論是經濟部或行政院長賴清德，都持續與社會溝通。重點在於，深澳電廠採用是最好的機組跟技術，能夠達到超超臨界的水準。在這種水準下，其實已經非常接近天然氣發電的程度。

媒體關切，政府邁向2025年非核家園目標，過渡期電力短缺如何解決？

蔡總統回應指出，「電力沒有所謂短缺的問題」，而是如何調度現有的發電量。儘管今年會比較困難一點，政府會盡力調度電力。

蔡總統說，明年以後，很多新機組會投入發電，不論是備載或備轉的容量，都可以達到一定水準。2025年非核家園還是政府的目標，也會在2025年讓現有的核一、核二、核三如期退役，希望到時候再生能源的發電量可以達到20%。

外界擔心，電價會否因此不穩？蔡總統說，這是要看再生能源跟整體電力供電比重的問題。在2025年再生能源占20%，其他80%則是用天然氣及燃煤發電來補足，所以，供電的比例本身就是會去調配不同情況底下供電的穩定性。

蔡總統說，電價其實是靠幾方面的考量，包括，電價結構、整體財務規劃。政府會透過財務工程的規劃，以及不同的調度與管理的能力來處理。

蔡總統舉昨天參訪Gogoro所看到的電池跟其他儲能方式為例指出，新技術的出現，在調度現有電力技術能量，會讓供電穩定度增加，可以調度電力也會更多。

媒體也詢及風力發電人才培育，蔡總統表示，這是永續性非常高的產業，在初期，本土的人才需要再做更進一步的培育，很多是請歐洲或其他地方發展很成熟的大廠進來，這些有示範作用，也會帶進發展風電或其他再生能源必要的技術跟能量。

蔡總統認為，第一個階段有很多外商朋友們來幫忙，長遠發展下去，本地的能量會一直成長，甚至取代外商朋友給台灣的協助，她相信，到一定程度，有一天台灣會在亞洲市場變成很大的供應者。