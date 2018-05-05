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蔡總統直擊離岸風機 助廠商強調行政效率

2018-05-05 17:14中央社 苗栗5日電

總統蔡英文今天赴苗栗竹南龍鳳漁港，從岸上遠眺外海2組離岸風機示範機組。蔡總統強調，會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商，在2025年完成合計5.5GW的風能開發。

蔡總統五加二產業創新系列行程，今天赴苗栗龍鳳漁港參訪「海洋風電公司離岸風機」。

蔡總統抵達前，媒體先行搭船出海，近觀海上這2組示範機組。

經濟部資料顯示，上緯新能源公司在2016年完成了台灣首座離岸風電機組，2017年4月，上緯主導開發的海洋風電公司取得由經濟部發出的台灣首張海上風力發電機組的電業執照，在新能源的里程碑劃下重要一刻，也為台灣的綠色能源開創歷史新頁。

陪同媒體出海的行政院政務委員張景森解說，台灣現有這2支離岸風機，明年還會再建20支，到了2025年，台灣西部沿海會有近1100支。

蔡總統未登船近觀這2組示範風機，而是在岸上手持望遠鏡遠眺。她也好奇詢問登船的媒體，風機的聲音大不大，並關心廠商融資的問題。

蔡總統致詞指出，上緯在苗栗龍鳳漁港外海的2組示範風機，在台灣離岸風力開發的歷史上，留下了紀錄。

她說，今天視察的「海洋風場」將會達到128MV的規模。上緯也取得第一階段「海能風場」的開發資格，預計會有378MV的規模。這兩個風場的開發，「我們會全力來支持」。

蔡總統提到，第一和第二階段的風場在這週完成遴選，經過2年來的努力，台灣的離岸風電發展已進入新的階段。接下來，還有籌設許可，「我們會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商，在2025年完成合計5.5GW的風能開發」。

另外，蔡總統也要求，參與離岸風能開發的企業，要遵守環境法規。她期待，像上緯這樣的領頭羊企業，持續連結在地的供應鏈，培養年輕人投入風機事業。

張景森蔡英文
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