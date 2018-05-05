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「我們一定要成功！」離岸風電蔡英文彰化誓師

2018-05-05 12:44聯合報 記者劉明岩╱即時報導

經濟部最近公布離岸風電規劃場址遴選結果，位在彰化的風場總容量佔62.6%，成為台灣離岸風電的重鎮，總統蔡英文今天上午特別到彰化縣聽取簡報，並與縣長魏明谷共同主持誓師大會，蔡英文要求相關單位在基礎建設及行政效率密切配合，開發廠商必須遵守台灣的環保法規，協助培養在地人才。

今天的彰化縣政府的離岸風電誓師大會，政務委員吳政忠、經濟部長沈榮津及上緯、達德以及沃旭等離岸風電廠商代表，各級民代及企業界、民眾，約500人到場 。

魏明谷感謝蔡總統重視彰化的風電產業，中央地方攜手邁向離岸風電新世紀，強調彰化縣政府將繼續配合中央政策，在2025年達到非核家園，也希望在整個離岸風電開發過程中，期待未來中央對地方的稅收、營業稅分配等，能予以鼓勵，讓地方與中央能完成這項使命。

蔡英文致詞時表示，綠色能源的開發是5+2產業創新的一環，也攸關台灣2025能源轉型目標的成敗。在2025年，台灣綠能的發電比例，必須提升到20%。為了達到這個目標，離岸風電的裝置容量，我們朝5.5 GW的目標在努力，會帶來將近一兆的投資額。

蔡英文指出，離岸風力的開發，能為系統、材料和機電廠商，帶來持續發展和升級轉型的契機，更可以藉著這個機會，提升本土海事工程的能力，預估整個離岸風電事業，在2025年之前，將會創造出兩萬個優質的工作機會。

蔡英文說，台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功，她要請經濟部全力來推動兩件事。第一，我們要完善基礎建設。透過年度預算和前瞻計畫的經費挹注，無論是施工和運維碼頭的建設，或是輸配電網的布建，都要加速進行。第二，我們要精進行政效率，務必抓緊進度，協助各風電團隊，如期如質地完成開發。

蔡英文強調，我們已經可以想像，台灣海峽將會豎立起數百支風機，為台灣提供清潔的能源。我們也可以想像，很多台灣年輕人，將在離岸風電事業裡，開創他們的人生。彰化正在實現「綠能幸福宜居大縣」的未來，中央也一定會全力支持彰化的建設。

總統蔡英文(右1)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀彰化縣離岸風電的...
總統蔡英文(右1)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀彰化縣離岸風電的模型。記者劉明岩／攝影
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總統蔡英文(右2)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀彰化縣離岸風電的...
總統蔡英文(右2)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，參觀彰化縣離岸風電的模型。記者劉明岩／攝影
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總統蔡英文(左2)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，由彰化縣長魏明谷(右...
總統蔡英文(左2)今天上午到彰化縣政府參加離岸風電誓師大會，由彰化縣長魏明谷(右2)等人共同主持。記者劉明岩／攝影
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蔡英文魏明谷風力發電
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