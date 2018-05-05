高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



行政院長賴清德昨天前往立法院進行能源專案報告。同黨立委高志鵬（圖）藉質詢時公開表態反對興建深澳燃煤電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院長賴清德昨在立法院就能源政策進行專題報告並備詢，同黨立委高志鵬質詢時公開表態反對興建深澳燃煤電廠。他說，他支持用節能取代深澳電廠，如果有一個公投，讓人民在深澳和節電之間二選一，他相信大家不會選擇深澳電廠，「假如人民選擇深澳電廠，那我自己（辭職）下台」。

行政院長賴清德。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

高志鵬以整段質詢時間完整陳述自己看法，並未讓賴清德回答。賴清德則在回應其他立委質詢時強調，深澳電廠的興建，是為因應北部用電缺口，尤其核一、核二除役後，缺口將更為擴大，作為負責任的政府，必須提早因應。

他並指出，深澳電廠無法改為使用天然氣發電，因為基隆市長林右昌已明確表示不會同意輸送管線經過基隆市埋設，同時深澳電廠周邊已有卸油碼頭與漁港，無法容納天然氣接收站興建。

由於深澳電廠影響的新北、基隆及宜蘭地區，是民進黨派系「正國會」的大本營，賴清德昨天到立院報告前，即傳出「正國會」將透過質詢，要求政院尋找替代深澳電廠的方案。高志鵬昨在質詢前受訪時指出，「如果真的可以找到好的替代方案，為何非要蓋深澳不可？」他說，民進黨團對深澳電廠並未形成決策，目前還沒有定論。

高志鵬質詢時表示，南韓首爾從二○一二年實行「減少一座核電廠」計畫，砸下五七○億台幣，喊出減少兩百萬TOE（油當量）的能源消耗，不只提前達標，更在二○一四年進入第二階段，喊出要再省下兩座核電廠的目標。

高說，如果把興建預算的一千億元用來節電，用六年的時間推動節電，到二○二五年累積節電量將有兩百億度，並可以同時打造一個以節電為核心的產業生態系。

高志鵬直言，根據台電的擴建計畫書，深澳電廠要到二○四九年才能回本，但是台灣要達到溫室氣體減量法的減碳目標，在二○四五年就要淘汰燃煤發電，深澳肯定是一座賠本的電廠，也會讓人民賠上健康。

對核二廠二號機日前再轉，卻發生跳機，賴清德回應立委質詢時表示，核二廠二號機再轉以安全第一，安全查核通過才會再轉，相關問題若釐清後發現有人為過失，就一定要懲處。原能會主委謝曉星則表示，核二廠二號機申請再轉，目前仍在審查當中，沒有時間表。