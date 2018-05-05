賴揆：今夏供電將比去年好

2018-05-05 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



行政院長賴清德（左）前往立法院進行能源專案報告。 圖／記者鄭清元攝影 分享 facebook

夏季用電高峰即將來臨，行政院長賴清德昨（4）日在立法院針對能源政策進行專案報告，有立委質詢能否保證今夏不缺電？賴清德說，政院會全力以赴，今夏供電比去年好。

賴清德報告中針對民眾關心的議題表示，將於明年達到每年備用容量率15％、備轉容量率10％的供電目標；至於核二廠2號機的重啟運轉，將在安全第一的前提下再執行。

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國民黨立法委員曾銘宗昨日質詢賴清德，敢不敢用政治生命承諾2025年非核家園能做到？若做不到就退出政壇。賴清德則回答，「我可以做到」，立法院已經修改《電業法》，要求行政院照這目標來做，他重申，2025年將達到非核家園，核電廠將如期除役。

至於目前到底缺不缺電，賴清德表示，3日的備轉容量率還有4%~5%，基本上發的電用完後還有剩；這是因為地方政府加嚴對生煤管制，限制發電量。他並說，台電、經濟部及行政院推動各項電力建設都能如期完成，自然不會缺電。

賴清德說，未來他要推動很多電力開發工作，包括觀塘第三天然氣接收站、深澳電廠興建等。至於核二廠2號機再轉問題，賴揆表示，行政院已責成經濟部妥善督導台電，要在「安全第一」、「尊重專業」及「依照標準程序」原則下確保機組安全運轉，「沒有安全就沒有再轉」。賴清德也要求在2025年達成光電及風電裝置容量分別達20GW及6.7GW，讓再生能源佔比達到20%的目標。