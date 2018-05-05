親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
吳茂昆爭議延燒
多明尼加斷邦交
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

賴揆：今夏供電將比去年好

2018-05-05 01:34經濟日報 記者江睿智／台北報導

行政院長賴清德（左）前往立法院進行能源專案報告。 圖／記者鄭清元攝影
行政院長賴清德（左）前往立法院進行能源專案報告。 圖／記者鄭清元攝影
分享

夏季用電高峰即將來臨，行政院長賴清德昨（4）日在立法院針對能源政策進行專案報告，有立委質詢能否保證今夏不缺電？賴清德說，政院會全力以赴，今夏供電比去年好。

賴清德報告中針對民眾關心的議題表示，將於明年達到每年備用容量率15％、備轉容量率10％的供電目標；至於核二廠2號機的重啟運轉，將在安全第一的前提下再執行。

分享

國民黨立法委員曾銘宗昨日質詢賴清德，敢不敢用政治生命承諾2025年非核家園能做到？若做不到就退出政壇。賴清德則回答，「我可以做到」，立法院已經修改《電業法》，要求行政院照這目標來做，他重申，2025年將達到非核家園，核電廠將如期除役。

至於目前到底缺不缺電，賴清德表示，3日的備轉容量率還有4%~5%，基本上發的電用完後還有剩；這是因為地方政府加嚴對生煤管制，限制發電量。他並說，台電、經濟部及行政院推動各項電力建設都能如期完成，自然不會缺電。

賴清德說，未來他要推動很多電力開發工作，包括觀塘第三天然氣接收站、深澳電廠興建等。至於核二廠2號機再轉問題，賴揆表示，行政院已責成經濟部妥善督導台電，要在「安全第一」、「尊重專業」及「依照標準程序」原則下確保機組安全運轉，「沒有安全就沒有再轉」。賴清德也要求在2025年達成光電及風電裝置容量分別達20GW及6.7GW，讓再生能源佔比達到20%的目標。

賴清德核電廠非核家園
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

高志鵬反深澳電廠 沒給賴揆說話

2018-05-05 00:39

穩北部供電 賴清德挺深澳電廠

2018-05-05 01:34

深澳電廠如果有汙染 蘇貞昌：將嚴格反對

2018-05-04 23:41

「正國會」反對深澳電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 23:37

不蓋深澳電廠 北台灣將缺電？ 賴揆這麼說

2018-05-04 21:01

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

重申2025落實非核家園 賴揆：深澳電廠不製造空汙

2018-05-04 14:16

反深澳電廠 包正豪：台灣發展栽在民進黨意識形態上

2018-05-04 14:04

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

賴揆：有決心信心落實2025年非核家園目標

2018-05-04 12:25

深澳發電不會造成空汙影響？ 環團：只有賴清德相信

2018-05-04 12:22

影／賴清德能源專案報告　遭國民黨立委包圍

2018-05-04 11:39

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

綠營正國會反對深澳燃煤電廠 侯友宜：安捏就對了

2018-05-04 11:25

深澳爭議 綠委：是在廢核後補綠能不足

2018-05-04 10:58

影／避談正國會反深澳電廠 賴揆：安全才有再轉

2018-05-04 10:11

賴清德：即使深澳電廠順利發電 不會造成空汙影響

2018-05-04 09:43

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

燃煤發電比 2025年擬降至30%

2018-05-04 00:10

深澳電廠 連民進黨「正國會」也不挺

2018-05-04 00:03
看更多

熱門文章

影／54星戰日 風暴兵交接守衛總統府

2018-05-04 11:44

小英的手伸進教育部？ 從520就任第一天就開始

2018-05-04 11:57

民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05

中央首長10點睡 地方官傻眼…猜我們工作到幾點？

2018-05-04 09:00

防不勝防！璩美鳳成功闖入募款餐會 向阿扁敬酒

2018-05-04 20:48

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

准出席餐會 扁：讀3遍才看懂今年是「5-1不+3」

2018-05-04 08:26

游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36

吳茂昆人事任命 賴清德：我負責

2018-05-04 15:27

吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29

陳抗變多帶來福利？警伙食費升級、偶爾能吃麥當勞

2018-05-04 10:00

一定單槍匹馬參加扁餐會 璩美鳳：我只是小白兔

2018-05-04 10:03

台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22

民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19

蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12

陳水扁出席凱校募款餐會 璩美鳳「敬酒」被趕出場

2018-05-04 20:31

深澳、節電二選一？高志鵬：民眾一定選節能 否則下台

2018-05-04 17:27

馬英九建議「以核養綠」 賴清德：就是要「重啟核四」

2018-05-04 11:32

不滿吳茂昆荒腔走板 基隆教師工會請求撤換教育部長

2018-05-04 18:46

綠委爆考委爽領高薪還赴中違法兼職 考委喊冤

2018-05-04 10:31

璩美鳳闖扁餐會跟扁打招呼 扁也簡短回應

2018-05-04 20:41

扁巧妙站上肥皂箱是否違規 中監蒐證了解評估

2018-05-04 21:24

全教總：抵制吳茂昆 正是為了孩子和台灣的教育

2018-05-04 15:52

國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31

影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47

藍委提前瞻計畫釋憲 大法官不受理！

2018-05-04 15:58

南桃園民視斷訊 鄭文燦：不該犧牲消費者權益

2018-05-04 14:39

吉元信和停播民視新聞台 苗縣府希望NCC盡快協調

2018-05-04 16:21

「五四」請星戰迷到府蹂躪 黃安：挑愛國日來噁心人

2018-05-04 18:07

勞工平均月薪近5萬元？政院：符合國際常用統計標準

2018-05-04 17:00

停播民視新聞台 民視質疑TBC動機

2018-05-04 15:52

前瞻釋憲門檻要38票 高金素梅「沒表決」成遭駁關鍵

2018-05-04 20:04

蔡總統：若全世界看好台灣未來 我們沒必要沒信心

2018-05-04 14:36

司法院不受理前瞻釋憲案 蔣萬安說話了

2018-05-04 19:54

最新民調 六成民眾認為綠能無法填補台灣供電缺口

2018-05-04 13:01

反深澳電廠 包正豪：台灣發展栽在民進黨意識形態上

2018-05-04 14:04

蔡邑敏獲南丁格爾獎 蔡媽媽以女兒為榮

2018-05-04 19:05

宜蘭雙陳會變鴻門宴害遲到？幕僚一張google地圖秒打臉

2018-05-04 15:46

民視新聞斷訊 中市府籲NCC裁處

2018-05-04 15:47

民進黨是否派人選北市？ 丁守中：結果都一樣

2018-05-04 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top